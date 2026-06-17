Metsäkeskuksen lähettämät kirjeet ovat säikäyttäneet metsänomistajia.

Nopealla aikataululla voimaan tullut metsälain muutos kieltää hakkuita lintujen pesintäaikana. Rajoitukset ovat voimassa eteläisessä Suomessa kolme kuukautta heinäkuun puoliväliin ja pohjoisessa heinäkuun loppuun saakka.

Metsäkeskus lähettää metsänomistajalle ilmoituksen, jos hakkuu kohdistuu pesinnälle tärkeään metsään.

Metsäasiantuntija Minna Heinonen etsii kuusikosta merkkejä lintujen pesinnöistä. Metsänomistaja on saanut viranomaiskirjeen, jonka mukaan hakkuu on kielletty pesimäaikana. Syy on kuitenkin viereinen rehevä koivikko.

Heinonen näyttää kuusikkoa, johon hakkuusuunnitelmat on tehty.

– Tässä meidän ei niitä pesiä tarvitse välttämättä etsiä. Rajoite koskee tuota koivikkoa, Heinonen näyttää.

Metsäkeskus myöntää, että sen tiedoissa voi olla puutteita. Kirje hakkuukiellosta onkin säikäyttänyt metsänomistajia.

Pohjois-Karjalan Metsänhoitoyhdistyksen johtaja Harri Välimäki toteaa, että metsäkeskuksen tekemä viestintä on hiukan epäselvää.

– Lyödään kirjeitä kouraan, joissa lukee, että hakkuukielto pesimäaikana. Siellä saattaa olla rajattuna alueita, jotka ei todellisuudessa lain mukaan kuitenkaan ole rajoitettu.

Suomen metsäkeskuksen rajoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen sanoo, että päätös tai ehdoton kielto ei ole metsäkeskuksen tekemä. Hänen mukaansa maanomistaja, taikka toimenpiteen suorittaja tekee laissa edellytetyn linnustoarvion ja vaadittavat toimenpiteet.

Epäselvää on minkä verran metsänomistajat ja metsäyhtiöt ryhtyvät linnustoselvityksiä tekemään.