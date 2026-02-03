Metsähallitus on tehnyt ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan 12 uutta hakkuuilmoitusta luonnonmetsiin sen jälkeen, kun järjestö julkaisi edellisen hakkulistansa perjantaina.
Greenpeace julkaisi perjantaina laajaa julkisuutta saaneen Metsähallituksen hakkuulistan, josta löytyy jopa 70 luonnonmetsää.
Lue lisää: Greenpeace: Valtio suunnittelee kymmenien luonnonmetsien hakkaamista – näin vastaa Metsähallitus
Metsähallitus vastasi järjestön mukaan paljastukseen tekemällä luonnonmetsiin uusia hakkuuilmoituksia ja aloittamalla hakkuiden valmistelun Pudasjärvellä ja Suomussalmella.
Metsäliikkeen metsävahdit havaitsivat, että Metsähallitus on valmistellut hakkuiden alkamista Pudasjärvellä ja Suomussalmella auraamalla kohteille vieviä metsäteitä ja viemällä hakkuunauhoja metsään.
Hakkuut alkavat aikaisintaan tämän viikon perjantaina.
Metsähallitus on tehnyt Greenpeacen mukaan kuluneen viikon aikana kaikkiaan 12 uutta hakkuuilmoitusta luonnonmetsiin.
– 7 ilmoitusta tehtiin hakkuulistan julkistamisen jälkeen, 5 pari päivää ennen julkistamista, järjestön tiedotteessa kerrotaan.