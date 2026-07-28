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Retkeilijät tuntevat nyt säästöt omassa nahassaan – tupia suljettu, puut loppu

1:47 Katso video: Metsähallitus hakee säästöjä maastosta.

Julkaistu 28.07.2026 17:54

Saara Rantanen

Metsähallituksen Luontopalvelujen säästöt näkyvät nyt siinä, että joitakin kohteita on suljettu kokonaan, toisista on supistettu palveluita. Kun nykyinen hallitus aloitti, ympäristöministeriön rahoitus Metsähallituksen Luontopalveluille oli 53,5 miljoonaa euroa. Nyt se on 49 miljoonaa. Lisäksi on poistettu oikeusministeriön puolitoista miljoonaa, jolla rahoitettiin pääasiassa Etelä-Suomen retkikohteiden hoitoa vankityönä. Säästöjä on siis ollut pakko tehdä ja nyt retkeilijät huomaavat ne maastossa. Inarissa sijaitseva Pahaojan Kultala on yksi kokonaan suljetuista kohteista. Aiemmin siellä oli sekä käymälä, autiotupa että polttopuuhuolto, mutta nyt se on museokohde, jonka rakennuksia voi vain katsella ulkoapäin. Kaikki rakennukset on jykevästi suljettu. Tupia ja tulipaikkoja jouduttu sulkemaan MTV Uutiset tapasi maastoon lähdössä olleen vaeltajaporukan Pahaojalla. He ovat huomanneet kohdallaan Luontopalveluiden säästöt. – Nythän niitä tulee koko ajan vastaan joka reisulla. Tupia ja tulipaikkoja on suljettu ja joutuu jättämään levähdyspaikkoja väliin, kun ei ole enää palveluita, mitä käyttää, sanoo Ilkka Sulkala Iistä. Samaa sanoo myös Timo Mäkelä Yli-Iistä. – Tupia on pois käytöstä, ja reittien varrelta on pois käymälöitä ja tulistelupaikoilta puuttuu puut. Sekä Mäkelä että Sulkala pahoittelevat retkeilypalveluiden supistamisia. Mäkelä on huolissaan siitä, että huonosti liikkuvilta viedään lähiretkeilykohteita eivätkä kaikki enää pääse luontoon samalla tavalla kuin ennen. Sulkala taas varoisi säästämästä syvällä erämaassa olevista levähdyspaikoista, sillä ne voivat olla jopa elintärkeitä pitkillä vaelluksilla. Metsähallituksessa ymmärretään molemmat näkökulmat, mutta retkeily on muuttunut ja retkireitistöä on virtaviivaistettava sen mukaan. Suurin muutos on, että pitkistä erämaavaelluksista on siirrytty helposti saavutettaviin lähikohteisiin, joihin voi tehdä muutaman tunnin tai päivän kestäviä retkiä, kertoo Metsähallituksen Luontopalveluiden yhteyspäällikkö .

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Olli Lipponen

Säästöjen reunaehdot

Kun Luontopalveluissa on etsitty kohteita, joista voidaan säästää, on huomioon otettu iso määrä muuttujia.

– Tietenkin on katsottu, kuinka suosittu kohde on. Jos paikalla on paljon kävijöitä, niin se varmemmin säilyy, mutta se ei ole ainoa kriteeri.

Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja säilyttäminen vaikuttaa myös säästökohteiden määrittymiseen. Jos suojeltava luontokohde on myös suosittu retkikohde, silloin rakenteista ei lähdetä säästämään. Hyvät rakenteet suojaavat kohteen luontoa kulumiselta, ja samalla mahdollistavat siitä nauttimisen.

– On paikkoja, jotka ovat täysin ainutlaatuisia. Ei niitä voi sulkea.

Metsähallitus haluaa tarjota jatkossakin puitteet kaikenlaiselle retkeilylle ja kaikille käyttäjäryhmille. Esimerkiksi Lapin autiotupaverkosto on ainoa palvelu Suomessa, joka mahdollistaa pitkät vaellukset erämaissa tukikohdasta toiseen. Siksi autiotupainfra säilyy jatkossakin.

– Polttopuuhuolto ja käymälähuolto ovat kalliita palveluita etenkin, kun kohteet sijaitsevat kaukana tieverkosta, niitä on jouduttu vähentämään, sanoo Lipponen.

Säästöt ovat aiheuttaneet pahaa mieltä ja palautetta on tullut Metsähallitukseen asti.

Luontopalveluiden kohteissa asiat on merkitty selkeästi. Puuliiterissä on puita, mutta tämänkin liiterin ovi suljetaan lopullisesti, kun nykyinen huoltosopimus päättyy.MTV

– Aivan varmasti jokainen kohde on jollekin se kaikista tärkein, ja sen sulkeminen aiheuttaa pahaa mieltä. Kyllä minä sen ymmärrän, eikä siinä oikein voi muuta kuin suositella toista samanoloista kohdetta, sanoo Lipponen.

Tehdyt muutokset palveluissa on kirjattu Luontoon.fi-palveluun. Sieltä voi etukäteen tarkistaa, mitä palveluita suunnitellulla reitillä on ja varautua sen mukaan. Hyvä suunnittelu on joka tapauksessa osa onnistunutta retkeä tai vaellusta. Vanhojen muistojen tai mielikuvien varaan ei kannata reittisuunnitelmaa tehdä.

Metsähallituksen Luontopalveluiden yhteyspäällikkö Olli Lipponen kuitenkin muistuttaa, että tärkeintä on retkeily.

– Vaikka laavu olisi purettu, voi kohteeseen yhä retkeillä.

Retkikohteiden pitkä historia

Metsähallituksen Luontopalveluilla on ylläpidettävään 13 000 kilometriä retkeilyreittejä eri puolilla Suomea. Retkireittiverkosto on rakentunut vuosikymmenten saatossa hieman sattumanvarasesti.

– Siellä on hienoja luontokohteita, jotka joku aluemetsänhoitaja on halunnut rakentaa retkeilykohteeksi, kertoo yhteyspäällikkö Olli Lipponen Metsähallituksesta.

– Sitten on kohteita, jotka joku retkeilijäporukka on vinkannut meille ja me olemme rakentaneet sen retkikohteeksi, jatkaa Lipponen.

– Ja raadollisimmillaan retkeilyrakenteiden rakentaminen oli sitä, että kun 1990-luvun lama oli syvimmillään ja synkimmillä työttömyysalueilla valtio antoi Metsähallitukselle rahaa ja pihaan tuli työmiehiä ja meidät käskettiin tekemään jotain. Mehän rakensimme uusia retkeilyrakenteita, kuvailee Lipponen nykyisen retkeilyreittiverkoston syntyä.

Kaiken tämän seurauksena Metsähallituksen Luontopalveluilla on vastuullaan erittäin iso määrä rakenteita ja rakennuksia, joita on huollettava ja joiden turvallisuus asiakkaille on taattava.

– Tiedämme, että meidän nykyisellä perusrahoituksellamme emme pysty koko rakennusmassaa huoltamaan ja tekemään tarpeellisia korjauksia, sanoo Lipponen.

Karsiminen onkin aloitettu jo vuosia sitten purkamalla kalliita ja vaikeasti ylläpidettäviä rakennelmia. Esimerkiksi Ivalojoen Kultalan riippusillalle johtavat portaat on purettu jo kauan ennen kuin nykyiset polttopuu- ja käymälähuollon supistamiset aloitettiin.

Saara Rantanen MTV Uutiset

Metsähallitus hakee säästöjä maastosta | MTV Uutiset