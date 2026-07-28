Metsähallituksen Luontopalvelujen säästöt näkyvät nyt siinä, että joitakin kohteita on suljettu kokonaan, toisista on supistettu palveluita.
Kun nykyinen hallitus aloitti, ympäristöministeriön rahoitus Metsähallituksen Luontopalveluille oli 53,5 miljoonaa euroa. Nyt se on 49 miljoonaa. Lisäksi on poistettu oikeusministeriön puolitoista miljoonaa, jolla rahoitettiin pääasiassa Etelä-Suomen retkikohteiden hoitoa vankityönä. Säästöjä on siis ollut pakko tehdä ja nyt retkeilijät huomaavat ne maastossa.
Inarissa sijaitseva Pahaojan Kultala on yksi kokonaan suljetuista kohteista. Aiemmin siellä oli sekä käymälä, autiotupa että polttopuuhuolto, mutta nyt se on museokohde, jonka rakennuksia voi vain katsella ulkoapäin. Kaikki rakennukset on jykevästi suljettu.
Tupia ja tulipaikkoja jouduttu sulkemaan
MTV Uutiset tapasi maastoon lähdössä olleen vaeltajaporukan Pahaojalla. He ovat huomanneet kohdallaan Luontopalveluiden säästöt.
– Nythän niitä tulee koko ajan vastaan joka reisulla. Tupia ja tulipaikkoja on suljettu ja joutuu jättämään levähdyspaikkoja väliin, kun ei ole enää palveluita, mitä käyttää, sanoo Ilkka Sulkala Iistä.
Samaa sanoo myös Timo Mäkelä Yli-Iistä.
– Tupia on pois käytöstä, ja reittien varrelta on pois käymälöitä ja tulistelupaikoilta puuttuu puut.
Sekä Mäkelä että Sulkala pahoittelevat retkeilypalveluiden supistamisia. Mäkelä on huolissaan siitä, että huonosti liikkuvilta viedään lähiretkeilykohteita eivätkä kaikki enää pääse luontoon samalla tavalla kuin ennen. Sulkala taas varoisi säästämästä syvällä erämaassa olevista levähdyspaikoista, sillä ne voivat olla jopa elintärkeitä pitkillä vaelluksilla.
Metsähallituksessa ymmärretään molemmat näkökulmat, mutta retkeily on muuttunut ja retkireitistöä on virtaviivaistettava sen mukaan.
Suurin muutos on, että pitkistä erämaavaelluksista on siirrytty helposti saavutettaviin lähikohteisiin, joihin voi tehdä muutaman tunnin tai päivän kestäviä retkiä, kertoo Metsähallituksen Luontopalveluiden yhteyspäällikkö .