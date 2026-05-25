Ukrainan rintamatilanne on monin paikoin jämähtänyt, arvioi entinen puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg.
Ukrainan rintamalla Venäjän eteneminen on monin paikoin pysähtynyt, arvioi kokoomuksen kansanedustaja ja Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg. Hänen mukaansa Venäjää painavat myös tappiot, rekrytointihaasteet ja talouden vaikeudet.
– Tässä on aika monta sellaista rastia ruudussa, hän lisää.
Arvio nousi esiin Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa maanantaina.
Kulutussodan keskellä Ukrainassa toivotaan Lindbergin mukaan läpimurtoa ja käännettä, mutta aiemminkin on nähty samankaltaisia vaiheita.
Droonit iskeneet strategisiin kohteisiin
Entisen komentajan mukaan Ukrainan viime viikkojen onnistuneet iskut suurilla droonimäärillä Venäjän strategisiin kohteisiin ovat olleet merkittävästi esillä. Iskut ovat ulottuneet syvälle Venäjän puolelle.
Neuvottelunäkymistä puhuessaan Lindberg korosti varovaisuutta.