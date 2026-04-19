Hääpari keksi eri tapoja säästää hääkustannuksissa | MTV Uutiset

Häät noin 7 200 eurolla? Salolaisparin vinkit onnistumiseen – yksi hoksaus "kuin lottovoitto" Marjukka ja Patrik juhlivat häitään heinäkuussa 2024. Päivä oli ikimuistoinen. Emma Lindegren Julkaistu 19.04.2026 06:51 Outi Jaatinen lifestyle@mtv.fi Salolaispariskunta säästi paljon rahaa hääjuhlia järjestellessään. Lue, missä asioissa pariskunta kokee säästäneensä. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2025. Kaikki eivät halua maksaa hääjärjestelyistä mansikoita. Näin päättivät esimerkiksi viime kesänä häitään viettäneet salolaiset Marjukka ja Patrik Wallenius, jotka halusivat säästää kustannuksissa hankkimalla mahdollisimman vähän asioita uutena. Pariskunnan häitä tanssittiin heinäkuussa 2024. Vihkiminen järjestettiin Yliskylän kirkossa Marjukan synnyinpaikkakunnalla Perniössä ja hääjuhla salolaisessa kartanomiljöössä. Juhlijoita oli heidät mukaan lukien 50 henkeä. Kaiken kaikkiaan häille tuli hintaa noin 7 200 euroa. 4 400 euroa meni juhlatilan varaukseen ja cateringiin, loput koristeluihin, kortteihin, esiintyjiin, kampaukseen ja sen sellaiseen. Marjukka lisää, että tilan jälkeen seuraavaksi suurimmat menoerät olivat kuvaaja ja esiintyjä. Koristeisiin ei puolestaan mennyt juuri mitään. – Olin sillä linjalla, että otetaan kotoa kaikki, mitä saa käytettynä ja ostetaan mahdollisimman vähän. Tykkään hirveästi kiertää kirpputoreja, säästäväiseksi itseään kuvaileva Marjukka kertoo. Päivä oli ikimuistoinen ja onnistui toivotulla tavalla. – Oli hyvä, romanttinen juhla, ihanaa! hän hymyilee. Lue myös: Hääsuunnittelija kertoo, mikä häissä menee "useimmiten mönkään"

Tanssit riskillä ulkona

Marjukka ja Patrik vuokrasivat kartanosta pelkän päärakennuksen. Juhla järjestettiin osin ulkosalla pihapiirin maalaisidyllissä. Ohjelmaan kuului muun muassa tanssit, mikä vaati tilaa.

– Otettiin riski, että on hyvä sää ja tanssittiin ulkona. Oli aika iso säästö, kun ei otettu vinttiä juhlatilaksi.

Tanssit järjestettiin ulkona.

Säätiedotuksia seurattiin ahkerasti ennen tärkeää päivää.

– Ehkä olisimme jotkin teltat vuokranneet viime hetkellä, jos olisi tullut kaatamalla vettä, mutta sää näytti niin hyvältä, että luotimme siihen.

Juhlatila oli valmiiksi kaunis, joten sisustaa ei tarvinnut.

Catering vastasi ruoasta

Juhlatila ja catering-palvelu varattiin samalta yritykseltä. Tähän sisältyivät tilavaraus, ruoat, kaksi tarjoilijaa, pöytäliinat, ruokailuastiat ja aterimet.

– Halusimme välttyä siltä stressiltä, että olisi itse ruvettu tekemään ruokaa.

– Tarjoilijat osasivat hommansa ja ruoka oli todella hyvää, että kyllä kannatti panostaa siihen osuuteen, hän kiittelee.

Juhlapaikan siivous kuului tilavuokraan.

– Otimme sieltä vain omat tavarat pois ja keräsimme pullot jätesäkkeihin.

Ruoat hääpari tilasi cateringista. Haluttiin välttyä itse tekemisen vaivalta.

Buffetista herkkuja

Ruokailu järjestettiin buffetina. Alkuruokapöydästä löytyi muun muassa paahtopaistia, kalaa ja salaatteja. Pääruokana tarjoiltiin kanaa ja uunijuureksia.

Hääkakku tilattiin valmiina. Karkki- ja sipsibuffet koottiin itse kaupan antimista.

– Tässäkin säästettiin, kun ei ollut talon puolesta kuppikakkuja, keksejä tai muuta sellaista.

Yöpalaksi järjestettiin hodaribuffet. Pariskunta sai kaason kautta lainaksi höyrykattilan.

Herkkupöydästä löytyi makeaa ja suolaista.

Alkoholiin meni 600 euroa

Alkumalja oli holiton. Ruokajuomana oli vettä, vissyä ja limppareita. Alkoholia tarjoiltiin vasta kahvin kanssa ja sen jälkeen.

Marjukka laskeskelee, että alkoholiin meni 600 euroa. Juomat haettiin pääosin Latviasta.

– Haettiin vähän liikaa. Meillä on autotallissa pikku baari vieläkin, hän nauraa.

– Vissiin laskimme vähän väärin, mutta kyllä se silti tuli halvemmaksi kuin että olisi ne cateringin tai muun kautta ostanut.

Hääkakku.

Kukkien kanssa kävi tuuri

Juhlapaikaksi varatussa vanhassa kauniissa kartanossa oli kalusteet ja sisustus omasta takaa. Tämä oli ollut yksi juhlatilan valintaan vaikuttava tekijä.

– Oli tosi kaunista valmiiksi.

Tilaa koristeltiin lähinnä kukkasilla. Niiden kanssa kävi onnekkaasti, sillä Marjukan kaason perhe kasvattaa välillä kesäisin kukkia, joita he saivat nyt käydä poimimassa. Lähellä hääpaikkaa sattui myös olemaan pelto, josta kukkia sai poimia ilmaiseksi.

– Kukat olivat lottovoitto, että saatiin ne ilmaiseksi. Ne ovat melkoinen menoerä, jos niitä lähdetään ostamaan.

Menuja ja muita koristeita pariskunta teki itse.

Koristeastioita omista nurkista ja kirpputoreilta

Kukille ja koristeiksi tarkoitetut maljakot sekä muut kipot ja kupit ja hääkoristeluun kuuluvat valokuvakehykset löydettiin omista ja tuttavien kaapeista sekä kirpputoreilta. Hääparin pöytää koristamaan napattiin kotoa kaunis pitsipäiväpeitto.

– Maljakkoja ostelin varmaan vuoden ajan. Ihan parilla eurolla sellaisia, mitkä sopivat yhteen.

Canva ahkerassa käytössä

Hääkutsut, pöytänumerot, hääohjelmalappuset ja menut Marjukka suunnitteli ilmaisella canva-ohjelmalla. Hän printtasi ne kotona ja leikkasi kartongille oikeaan kokoon parinkympin paperileikkurilla.

– Pinterestistä löytää aika hyvää inspiraatiota.

Kiitos-kortit tilattiin netistä valokuvatuotesivustolta.

Canva oli ahkerassa käytössä.

Kirpputorilta ostettu morsiuspuku

Marjukan äiti osti tyttärelleen häämekon käytettynä kirpputorisovelluksesta. Kaason äiti puolestaan kavensi sen, taitava kun on käsistään.

– Kävin liikkeessä sovittamassa mekkoa, mutta ei tuntunut mitenkään erilaiselta, että oliko minulla kierrätetty 100 euron mekko vai 600 euron mekko suoraan pakasta vedettynä. Mentiin mieluummin edullisemman kautta.

Huntu hankittiin Facebookin hääkirpputorilta 30 eurolla. Kengät ostettiin alennusmyynnistä 40 eurolla.

Kampaaja laittoi hiukset

Kampaajapalveluihin Marjukka käytti rahaa. Hänen ja kaasojen hiukset laitettiin aamulla juhlapaikalla.

Marjukka muistelee, että hänelle se maksoi noin 80 euroa. Meikin hän teki itse ja korvakorut löytyivät jo ennestään.

– Sulhasen puku ostettiin häitä varten, mutta sillä ajatuksella, että tämä voisi käyttää sitä tulevaisuudessa kaikissa muissakin juhlissa, hän lisää.

Itse tehty morsiuskimppu

Marjukka päätti tehdä morsiuskimppunsa itse pellolta poimituista niittykukista ja kaupasta ostetuista eukalyptuksen oksista ja harsokukasta. Kimppu ei ollut hänelle häiden tärkeimpiin järjestelyihin lukeutunut asia.

– Väsäsin sen juhlapaikan rappusilla edellisiltana. Siitä tuli tosi hieno!

Marjukka teki itse myös sulhasen ja bestmanin kukkavieheet. Niitä oli neljä ja niille tuli yhteensä hintaa viisi euroa.

Morsiuskimppu koottiin kedon kukkasista ja kaupan antimista.

Ei bändiä

Marjukan ja Patrikin häissä ei ollut bändiä, vaan salolainen sisarusduo, joka lauloi kitarasäestyksen voimin. Muuten musiikki hoitui suoratoistopalvelusta kaiuttimien kautta. Spotifysta laitettiin päivän aikana soimaan hempeämpää musiikkia ja loppuillasta bilekappaleita.

Häissä oli perinteisiä hääleikkejä, kuten kenkäleikki ja morsiamen ryöstö. Yöllä pelattiin beerbongia. Karaokea laulettiin bestmanin tutultaan lainaamilla karaokevehkeillä.

Hääkuvaaja

Hääkuvia ottamaan palkattiin valokuvaaja. Lisäksi Marjukka ja Patrik hankkivat päiväksi pientä maksua vastaan sovelluksen, jonne vieraat saattoivat kännykällä QR-koodin avulla ottaa kuvia, jotka julkaistiin alustalla seuraavana päivänä tiettyyn aikaan kaikkien vieraiden ladattavaksi.

– Polaroid-kamera ja kuvat ovat tosi kalliita. Ne olisivat jääneet vain meille, mutta nuo kuvat kaikki saivat ladattua sieltä.

Läksiäislahjaksi häävieraat saivat mustikkahilloa.

Mustikkahilloa läksiäislahjaksi

Marjukka mietti pitkään, mitä häävieraille annettaisiin juhlista kotiin vietäväksi. Hän päätyi pieniin purnukoihin, joissa oli itse tehtyä mustikkahilloa.

– Jotain käytännöllistä, en halunnut antaa mitään turhaa.

Marjat hän keräsi itse ja kaasojen kanssa vietettiin yksi iltapäivä hilloa keitellen ja purkitellen.

– Sanotaan, että sotkuinen operaatio, hän naurahtaa.

Nämä lasipurkit ostettiin uutena, noin euron kappale. Etiketit taiteiltiin nekin ilmaisohjelmalla.

Vaiva kannatti. Vieraat ilahtuivat muistamisesta kovasti.

– Tuli jälkeenpäinkin viestiä, että täällä me maistelemme hilloa ja muistelemme häitä.

Häämatka kotimaassa

Häämatkalla pysyttiin kotimaassa, sillä tuore aviopari suuntasi viikoksi Ahvenanmaalle.

– Emme kumpikaan olleet kovin suuria ulkomaan reissujen faneja. Matkassakin säästettiin vielä kaiken kukkuraksi.

Mieti, mikä on sinulle oikeasti tärkeää

Marjukka kehottaa panostamaan asioihin, jotka oikeasti tuntuvat merkityksellisiltä.

– Häät muistetaan kuitenkin jälkikäteen ihmisistä ja ehkä ruoasta ja tunnelmasta, hän miettii.

