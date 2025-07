Nolausleikit polttareissa ovat mennyttä – yksi asia voi edelleen jakaa polttariporukan

Nykypolttarit voivat kestää päiviä. Mitkä ovat övereimmät polttarit, joista hääammattilainen on kuullut?

Vielä 20 vuotta sitten polttarit koostuivat lähinnä humalasta, nolauksesta, toisinaan jopa strippareista. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, vakuuttaa Häät-lehden hääammattilainen ja tuottaja Sonja Civil.

– Edelleen jotkut haluavat yllätyksellisyyttä. Se ei ole ehkä hävinnyt. Nolaukset, hassut asut, stripparit, en ole kuullut tosi pitkään aikaan, että [näitä] olisi ollut, Civil kertoo Huomenta Suomessa.

Alkoholia juodaan polttareissa edelleen, mutta aikaa ja rahaa panostetaan enemmän. Nykyisin juhlat kestävät jopa viikonlopun.

Jatkuvasti yleistyy sekin, että polttarisankari itse esittää toivomuksia. Tätä Civil pitää hyvänä asiana.

– Koko ajan mennään vähän enemmän sekä häissä että polttareissa pois siitä, että näitä kaikkia perinteitä on pakko noudattaa, Civil kuvaa.

Kitkaa saattaa aiheuttaa järjestelyissä se, että kaikilla ei ole käyttää juhlallisuuteen yhtä paljon rahaa.

– Koko taloudellinen puoli on aika iso jakaja polttariasiassa, Civil kuvaa.

– Avoin keskustelu on kaiken A ja O ylipäätään polttarisuunnittelussa. Nykyään on yleisempää se, että jos polttarisankarille on ehdotonta päästä ulkomaille, voidaan kotimaassa pitää erilliset [juhlat] eri porukalla.

Mitä ohjelmaa edullisiin polttareihin?

Nykypolttareiden ohjelmanumeroita ovat esimerkiksi ravintolaillallinen, brunssi, drinkkikoulu tai taideharrastus, kuten maalaaminen. Myös urheilua harrastetaan. Männävuosien extreme-lajit, kuten polttarisankarin laskuvarjohyppy, alkavat kuitenkin olla ohi.

– Se oli jonkun hetken [ilmiö], nykyään polttarisankarit haluavat, että raha, joka voi olla tosi iso, laitetaan johonkin yhteiseen, Civil sanoo.

Aivan nollalla eurolla on vaikeaa järjestää polttareita, koska myös "puistokaljat" maksavat.

Edulliset juhlat Civil järjestäisi jonkun osallistujan kodissa tai mökillä. Kaupan aineksista voi loihtia yhdessä vaikkapa brunssin.

– Itse voi järjestää kuohuviinimaistelun. Hyödyntää polttarivieraat: jos joku on vaikka joogaohjaaja, miksei hän voisi pitää tuntia? Jos joku on mestarioluttuntija, miksei hän pitäisi maistelua?

Mitkä ovat övereimmät polttarit, joista Civil on kuullut? Miksi nykypolttareihin kulutetaan niin paljon rahaa? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

