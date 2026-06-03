Lauri Kottonen voitti Myyrä-kauden ja 23 285 euroa. Hän kertoo MTV Uutisille, mihin on käyttänyt voittorahojaan.

Myyrä-ohjelman viides tuotantokausi huipentui Lauri Kottosen voittoon Hanad Hassanin paljastuttua myyräksi. Kilpailun voittaessaan Kottonen kuittasi itselleen 23 285 euron voittopotin.

Kottonen kertoo MTV Uutisille käyttäneensä osan voittorahoista kylpyhuoneremonttiin, kuten hän finaalijaksossa suunnitteli. Lisäksi hän marssi rahojensa kanssa soitinkaupoille.

– Ostin todella makean kitaran, hän kertoo.

Kottonen vietti ohjelman kuvauksissa Kreikan Rodoksella yhteensä viisi viikkoa. Hän kuvaa kyseisen ajanjakson olleen ponnistus koko hänen perheelleen, ja näin ollen voittorahoista ovat saaneet nauttia myös hänen vaimonsa Elina sekä parin lapset.

– Vaimolle ostin mitä hän halusi. Hän on onneksi fiksu eikä pyytänyt kuuta taivaalta, vaan pienen muistamisen. Ja lapsille ostin leluja.

Voittopotista on jäänyt rahaa myös sukanvarteen. Kottonen pohtii, että näitä rahoja voisi käyttää maailman näkemiseen.