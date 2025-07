Juhlasuunnittelijan vinkit: Näin varaudut vaihteleviin säihin kesäjuhlien järjestämisessä

Suunnitteletko ulkojuhlia kesälle, mutta sää epäilyttää? Juhlasuunnittelija kertoo, miten ulkojuhlissa voidaan ottaa sääolosuhteet huomioon.

Suomen kesäsäät ovat usein arvaamattomia, mutta juhlien, kuten häiden tai valmistujaisten päivämäärät on kuitenkin lyötävä lukkoon jo hyvissä ajoin ennen juhlapäivää.

Miten kesän juhlien suunnittelussa tulisi huomioida sää?

"Aika lailla fifty-fifty"

Meteorologi Markus Mäntykangas kertoi Sään pyörteissä -sarjassa heinäkuun loppupuoliskon olevan vuoden lämpimintä, mutta myös sateisinta aikaa.

– Kun on lämmintä, ilmakehässä on paljon kosteutta, ja se näkyy sitten runsaina sateina.

Juhannuksen tienoilla sää riippuu Mäntykankaan mukaan hyvin paljon siitä, missä päin Suomea ollaan.

Sisämaassa alkavat kesäkuun lopulla yleistyä sade- ja ukkoskuurot, mutta rannikoilla sää tapaa olla aurinkoisempi ja tuulisempi.

– Sekin on aika lailla fifty-fifty, meillä on toisessa ääripäässä juhannuksia, kun on kärvistelty jopa yli 30 asteen helteissä, ja toisessa ääripäässä muistan juhannuksia, kun Pohjois-Lapissa on tullut räntää, sanoo Mäntykangas.

– Kaikki tältä väliltä on mahdollista, hän lisää.

Kesäisin ei siis sään puolesta voida valita takuuvarmaa poutapäivää, mutta vaihtelevaan säähän voidaan varautua muilla tavoin.

Varaudu sääolosuhteisiin jo kutsuessasi vieraat

Bella Event -juhlasuunnitteluyrityksen yrittäjä Isabella Sillstén-Olufuwa neuvoo huomioimaan sääolosuhteet jo juhlakutsuissa.

– Jos juhlat pidetään ulkona, siitä on hyvä mainita jo kutsussa, jotta vieraat tietävät siitä ja voivat miettiä, mitä pukevat päälleen, Sillstén -Olufuwa kertoo MTV Uutisille.

Kutsussa voi olla hyvä myös tarkentaa, millaisessa maastossa ulkona ollaan.

– Piikkikorot nurmikolla ei välttämättä ole se kaikista järkevin vaihtoehto.

Sade ei ole ainoa, johon kannattaa varautua

Itse juhlissa säähän on hyvä varautua muun muassa teltoilla ja katoksilla. Sade ei kuitenkaan ole ainoa säätila, johon juhlan järjestäjän kannattaa varautua.

– Eihän se sää ole pelkästään sitä, että tulee vettä taivaalta. Voi olla myös paahdetta tai illan viiletessä kylmää, Sillstén-Olufuwa sanoo.

Viileällä säällä juhlissa on hyvä olla tarjolla lämmikettä, kuten vilttejä. Myös erilaisilla kaasu- tai sähkölämmittimillä lämpötila pysyy miellyttävänä illansuussakin.

Paahteisen kuumaan säähän voi vieraille varata esimerkiksi viuhkoja tai pieniä tuulettimia. Sillstén-Olufuwa huomauttaa myös alkoholittomien juomien menekin olevan kuumalla säällä usein suurempaa. Esimerkiksi vichyvettä ja limuja voi olla hyvä varata kesäjuhliin runsaasti.

Muista varasuunnitelma ja joustava aikataulu

Säätiloista sade on kuitenkin se, jolta erityisesti toivotaan vältyttävän omana juhlapäivänä. Sillstén-Olufuwan suunnittelemissa juhlissa on aina varasuunnitelma, mikäli sade näyttää saapuvan juhlapaikalle.

– Minulla ei oikeastaan tänä eikä viime kesänä ollut varmaan yksiäkään ulkovihkimishäitä, joissa ei olisi satanut, hän sanoo.

Kesäisiin sadekuuroihin voidaan varautua jättämällä aikatauluun hieman joustovaraa. Sadekuuro saattaa väistyä nopeastikin, ja esimerkiksi puolella tunnilla siirretty vihkitilaisuus voi kuuron väistyttyä onnistuakin ulkona.

– Minähän olen sellainen optimisti, että jos siellä se auringonpilkahdus näkyy, sitten mennään sillä, Sillstén-Olufuwa sanoo.

– Kyllä ulkovihkimisessä on aina oma tunnelmansa, hän lisää.

"Sään näkee oikeasti vasta juhlapäivänä"

Sillstén-Olufuwa sanoo, että säähän on tietysti hyvä varautua, mutta esimerkiksi heinäkuussa pidettävien juhlien sääennusteita on turha vielä toukokuussa katsoa.

– Itseään on ihan turha kiusata sillä ennusteella, koska ihan mitä vaan se näyttää, sää tuskin on sitä sinä päivänä. Sään näkee oikeasti vasta juhlapäivänä, hän sanoo.

Toisinaan sää saattaa myös yllättää. Kastuneille tuoleille ei ole mukavaa istua parhaat päällä, ja Sillstén-Olufuwa antaakin tähän käytännön vinkin.

– Opin yksistä juhlista sen, että en enää ikinä pidä yksiäkään ulkojuhlia ilman, että olen pakannut mukaan peflettejä.

– Siinä kohtaa, kun kaikki 120 tuolia ovat kastuneet ja niitä ei ehditä saada täysin kuivaksi, pefletti on oikein hyvä hätävara.

Pefletti on Sillstén-Olufuwan mukaan kätevä vedenpitävä istuinalusta, jolla pärjää hyvin muutamia kymmeniä minuutteja kestävän vihkitilaisuuden ulkona.

