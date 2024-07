Häät Italiassa? Nämä tekijät vaikuttavat kustannuksiin: "20 000 euroa ei välttämättä riitä"

Mattila huomauttaa, että tarkkaa hinta-arviota on mahdoton sanoa, sillä kustannuksiin vaikuttaa moni asia.

Häiden hintalappu riippuu luonnollisesti todella paljon siitä, kuinka paljon on vieraita.

Vieraiden majoitus ja hääpaikka

Toinen erittäin paljon vaikuttava kysymys on se, maksavatko vieraat omat majoituksensa vai eivät.

Häät voivat venyä jopa kolmen päivän mittaisiksi. Mattilan mukaan tällä hetkellä on erittäin suosittua järjestää ensimmäisenä iltana harjoitusillallinen ja vielä häiden jälkeisenä aamuna brunssi tai pool partyt eli allasbileet.

Loma samaan syssyyn?

– Vieraat saavat sen suhteellisen edullisesti, kun miettii, että heillä on viikon ajan käytössä villa, jossa on uima-allas. Mielestäni se on hyvä ratkaisu kaikille.