Israel on varoittanut iskevänsä Beirutin eteläisiin lähiöihin, minkä myötä Iran varoittaa sodan jatkuvan Lähi-idässä täysimääräisenä, jos näin käy.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi varoittaa, että sota Lähi-idässä jatkuu täysmääräisenä, jos Israel hyökkää Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin.
Israel on varoittanut iskevänsä Beirutin eteläisiin lähiöihin, jos Iranin tukema libanonilainen äärijärjestö Hizbollah laukaisee ohjuksia tai raketteja Israelin pohjoisosiin. Hizbollah myönsi tänään iskeneensä näin ensi kertaa sitten alkuviikosta saavutetun osittaisen aselevon.
Väkivaltaisuudet ovat jatkuneet siitä huolimatta, että rauhanneuvottelut Libanonin ja Israelin edustajien välillä Washingtonissa jatkuvat.
Araghchin mukaan yhteydenpitoväylä Yhdysvaltojen kanssa on yhä avoinna, mutta edistystä maiden välisten rauhanneuvottelujen aikaan saamiseksi ei ole tapahtunut. Araghchi puhui asiasta libanonilaiselle al-Mayadeen TV:lle.
Yhdysvallat ja Iran aloittivat aselevosta huolimatta jälleen sotatoimet toisiaan vastaan viime yönä.
Iranin pääneuvottelija Mohammad Bagher Ghalibaf sanoi tänään iranilaisten medioiden mukaan, että Iran vastaa Yhdysvaltojen aggressioihin yhä voimalla.
Juttua muokattu 3.6. kello 22.46: Lisätty kolme viimeistä kappaletta Iranin ja Yhdysvaltojen neuvotteluista.