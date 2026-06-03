Pitkän linjan urheiluvaikuttaja Jouko Purontakanen on kuollut 78-vuotiaana.

Urheiluvaikuttaja Jouko Purontakanen on kuollut tänä aamuna pitkällisen sairauden uuvuttamana. Hän oli 78-vuotias. Asian vahvistaa MTV Uutisille Kalervo Kummola.

– Sitkeän vaiheen meni läpi, eikä periksi antanut. Mutta tauti voitti, Kummola kertoo.

Hän kuvailee ystäväänsä intohimoiseksi urheilumieheksi.

– Jouko oli monen lajin asiantuntija ja teki koko elämän mittaisen uransa urheilupiireissä.

– Hän oli pitkään Olympiakomitean pääsihteeri ja sitä ennen suunnistus-, yleisurheilu- ja jääkiekkoliitossa. Kovat meriitit, ja aina antoi kaikkensa, Kummola muistelee.

Kummola ei ollut nähnyt Purontakasta pitkään aikaan, mutta kaksikko soitteli viimeksi kolme viikkoa sitten.

Purontakanen toimi myös Suomen urheiluliiton toimitusjohtajana ja sai liikuntaneuvoksen arvonimen vuonna 2011.

Tammikuussa hän sai Elämänura-palkinnon Urheilugaalassa.