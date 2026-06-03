Viidestä vaihtuvasta turvallisuusneuvoston jäsenestä äänestettiin tänään YK:n yleiskokouksessa.

YK:n turvallisuusneuvoston jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2027–28 valittiin Portugali, Itävalta, Kirgisia, Zimbabwe sekä Trinidad ja Tobago. Viidestä vaihtuvasta jäsenestä äänestettiin tänään YK:n yleiskokouksessa.

Tullakseen valituksi neuvostoon maan on saatava kahden kolmasosan tuki eli vähintään 129 ääntä.

Kirgisia ja Filippiinit kisasivat vielä Aasian ja Tyynenmeren ryhmän paikasta sen jälkeen, kun muut jäsenet oli jo valittu. Länsimaiden ryhmän paikoista oli kiinnostunut myös Saksa.

Turvallisuusneuvostossa on viisi pysyvää ja kymmenen vaihtuvaa jäsentä.