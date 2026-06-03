Suomessa käydään Orpon mukaan keskustelu sitä, lähdetäänkö aloitteeseen mukaan.
Suomi on tervetullut mukaan Ranskan ydinasealoitteeseen, pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi puhelimitse STT:lle tavattuaan Pariisissa presidentti Emmanuel Macronin.
Orpo sanoi kertoneensa Macronille, että Suomi on hyvin kiinnostunut ydinasealoitteeseen liittyvästä yhteistyöstä.
Orpo kertoi sopineensa Macronin kanssa, että Suomi saa lähiaikoina lisätietoja ydinasealoitteen sisällöstä. Tämän jälkeen Suomessa käydään Orpon mukaan keskustelu sitä, lähdetäänkö aloitteeseen mukaan.
Ranska kertoi maaliskuun alussa aloittavansa ydinasepelotteen kasvattamiseen liittyvää yhteistyötä kahdeksan Euroopan maan kanssa.