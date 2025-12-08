Länsiradan tulevaisuudesta äänestettiin tänään Kirkkonummella.

Länsiradan osakassopimus oli tänään Kirkkonummen kunnanvaltuuston käsittelyssä.

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hylkäsi Länsiradan osakassopimuksen äänin 36–15.

Kunta ilmaisi kuitenkin valmiutensa rahoittaa erikseen Veikkolan seisakkeen toteuttamista siihen liittyvine yhteyksineen 15 miljoonalla eurolla.

Joulukuussa Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi osakassopimuksen. Marraskuussa Espoon ja Turun kaupunginvaltuustot hyväksyivät osakassopimukset omalta osaltaan. Seuraavaksi Länsirataa ja osakassopimuksiaan käsittelevät Salo ja Lohja.



Sopu vaatii kaikkien osakaskuntien ja valtion hyväksynnät. Jos hanke etenee, länsiradan rakentaminen voisi alkaa vuoden 2027 loppupuolella.

