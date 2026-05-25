Jenni etsii rakkautta Love Island Suomi -ohjelmassa.

Love Island Suomi -ohjelmassa rakkautta etsivä Jenni, 26, kuvailee itseään kaupunkilaistuneeksi maalaistytöksi. Jenni asuu Helsingissä, mutta viimeiset viisi talvea hän on asunut ja työskennellyt Lapissa.

Jenni kävi aikoinaan ravintola-alan koulutuksen, mutta ei jäänyt kuitenkaan opiskelemalleen alalle. Koulun jälkeen hän meni armeijaan.

– Olin vuoden palveluksessa ja jäin puolustusvoimille vuodeksi töihin. Sitten olen ollut myös vankilassa vartijana. Se oli mielenkiintoista työtä ja tykkäsin siitä, mutta olihan se aika laitosmaista, Jenni kertoo.

Lopulta työt vartijana saivat jäädä ja Jenni lähti Lappiin.

– Aloitin ensin työskentelyn hotellin respassa ja olen ollut myös hiihtohisseillä töissä. Sen jälkeen löysin nykyisen yrityksen ja aloitin siellä työt oppaana. Olen noussut yrityksessä operoinnin esimieheksi ja sitten operointipäälliköksi.

– Nykyään siis työskentelen operointipäällikkönä matkailualan yrityksessä ja teen kesäisinkin töitä vähän pienemmillä tunneilla. Talvikauden olen paikan päällä, Jenni kertoo.