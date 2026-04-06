PGA-kiertueella golfaava Sami Välimäki ylsi kauden parhaimpaansa sunnuntaina, kun hän sijoittui jaetulle 14. tilalle Valero Texas Open -turnauksessa.

Sunnuntai oli kova pelipäivä San Antoniossa, sillä pelaajat joutuvat urakoimaan ennen päätöskierrosta loppuun lauantaina sään takia kesken jääneen 3. kierroksen.

Välimäkikin luonnehti päivää pitkäksi, sillä hän pelasi 24 väylää.

– Ihan hyvää pelailua aika tiukassa kelissä. Ihan positiivinen viikko ja hyvä loppu, niin totta kai jäi hyvä fiilis, Välimäki kommentoi MTV Urheilule.

Välimäki nosti asemiaan tuulisessa ja sateisessa säässä sunnuntaina. Päätöskierroksen hän pelasi tulokseen -2, mikä antoi kokonaistuloksen -10. Hän jäi kisan voittaneesta Yhdysvaltojen J.J. Spaunista seitsemän lyöntiä.

Palkintorahaa Välimäki nappasi 159 000 dollaria eli noin 138 000 euroa. Spaunin voittosumma oli reilut 1,7 miljoonaa dollaria.

Välimäki matkustaa nyt Georgian osavaltioon, jossa pelataan tällä viikolla legendaarinen arvoturnaus Masters. Suomalainen on siellä ensi kertaa mukana.

– Nyt pientä viritystä alkuviikosta, ja ei kun vain uudestaan torstaina Augustassa Mastersissa, Välimäki summaa.