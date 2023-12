Kohta kajotaan harrastegolfarin lyönteihin – lajin huipulla tekeillä valtava sääntömuutos: "Hirviömäistä"

"Tontti tulee vastaan"

Sääntömuutoksen taustalla on lajin ehdottomien huippunimien kyky mättää palloa draiverilla yhä pidemmälle, vaikka kaikkinensa avausten keskimitta ammattilaiskiertueilla on kasvanut tällä vuosituhannella kuviteltua vähemmän.

Lajin ykköskiertueella, miesten PGA:lla draivin keskimitta on noussut viimeisen 20 vuoden aikana 12,6 jaardia eli noin 11,5 metriä. Viime vuonna se oli 265,6 metriä. Huippupitkien draivien ja niihin pystyvien pelaajien määrä on kuitenkin kasvanut huomattavasti voimakkaammin.

– Sama se on kaikessa urheilussa: Ihmiset haluavat nähdä sitä inhimillisen suorituskyvyn huippua. Tuli nopeasti mieleen mäkihyppy. Siinäkin ihmiset haluavat nähdä hurjan pitkiä hyppyjä, mutta siinä riskeerataan jo hyppääjien terveyttä. Siinäkin on kyse siitä, että viritetään mäki sellaiseksi, että siinä on mahdollista hypätä. Sitten on vielä välinekehitystä suksien ja pukujen osalta, Korhonen pohtii.