Saudiarabialaisrahoittajat poistuivat golfin LIV-kiertueen taustalta kauden 2026 jälkeen, muun muassa Wall Street Journal ja Reuters uutisoivat.

Saudi-Arabian valtiollinen sijoitusrahasto PIF, joka on viime vuosina rahoittanut valtavan avokätisesti maassa ja sen ulkopuolella järjestettyjä urheilutapahtumia, on lähteiden mukaan katkaisemassa LIV-golfin rahoituksen.

Muun muassa major-voittajien Bryson DeChambeaun, Jon Rahmin ja Cameron Smithin edustama kiertue etsii nyt lähteiden mukaan uutta suuntaa, joka saattaa sisältää uusia sijoittajia ja johtohenkilöitä. Se on tiedottamassa suunnitelmistaan torstaina. Tietojen mukaan LIV on jatkumassa joukkuemuotoisena kiertueena, jos se jatkuu lainkaan.

PIF on kaatanut rahaa vuonna 2021 perustettuun kiertueeseen noin viiden miljardin dollarin edestä. Viime aikoina LIV on menettänyt puhtiaan, kun tähtipelaajat Brooks Koepka ja Patrick Reed häipyivät pelaamaan muualle. Liigan vetovoima on perustunut väljään kalenteriin ja erityisesti poskettomiin palkintorahoihin, miltä on putoamassa pohja PIF:n vetäytymisen myötä.

PIF on kertonut vähentävänsä urheilurahoitusta kautta linjan. Hiljattain muun muassa snookerin puolella koettiin yllätys, kun kymmenen vuoden sopimuksen tehnyttä ja erittäin rahakasta sauditurnausta ei pelatakaan jatkossa.