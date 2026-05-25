Poliisilla on käynnissä väkivaltatilanteeseen liittyvä tehtävä Espoon Lintuvaarassa.
Poliisista kerrotaan MTV Uutisille, että tapauksen yksityiskohtiin ei pystytä vieä tässä vaiheessa ottamaan kantaa.
Ulkopuolisille ei ole kuitenkaan vaaraa tilanteesta.
Poliisin mukaan tehtävällä on useita poliisipartioita, kuten yleensäkin tämäntyyppisissä tehtävissä.
Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Ilta-Sanomien mukaan poliisi on tutkinut myös paikalla ollutta sähköskuuttia. Poliisista kerrotaan MTV Uutisille, että sähköskuutti ei liity tapaukseen.