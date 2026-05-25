Suuren somesuosion saavuttanut brasilialainen kehonrakentaja Gabriel Ganley, 22, on kuollut.

Brasilialainen G1 raportoi Gabriel Ganleyn ystävän menneen kehonrakentajan asunnolle lauantaina Brasilian Sao Paulossa. Perhe oli huolestunut, kun Gabrielia ei ollut saatu yhteyttä torstai-illan jälkeen.

Kun ystävä oli saapunut paikalle, kiinteistön työntekijät ilmoittivat kehonrakentajan olevan asunnossa. Valot olivat päällä, mutta kukaan ei vastannut, ja ovi päätettiin murtaa.

Gabriel löydettiin elottomana makaamassa keittiössä kasvot alaspäin. Hänen kasvonsa olivat punaiset ja niissä oli verta, mutta kamppailun tai väkivallan merkkejä ei havaittu.

Kuolinsyytä ei ole vielä vahvistettu.

Suursuosio

Gabriel Ganley oli Rio de Janeirosta kotoisin oleva kehonrakentaja. Lihaksikas brasilialainen oli saavuttanut sisällöillään sosiaalisessa mediassa suurta suosiota: Instagramissa seuraajia on yli kaksi miljoonaa, Youtubessa tilaajia 400 000. Hän oli saanut myös merkittävän sponsorisopimuksen lisäravinneyrityksen kanssa.

Gabriel puhui naturaalikehonrakennuksen puolesta vielä ensimmäisten kilpailujensa aikana vuosina 2023–24. Sittemmin hän kertoi aloittaneensa anabolisten steroidien käytön.

Kehonrakennusta ennen brassi kilpaili Pokémon-korteilla ja oli yksi Latinalaisen Amerikan parhaista. Hänet nähtiin myös MM-turnauksessa Yhdysvalloissa.