Take That -yhtyeen Gary Barlow avautuu dokumentissa kamppailustaan soolouransa tyssättyä.
Viisihenkisenä uransa aloittanut Take That -yhtye nousi 90-luvun alussa maailmanlaajuisen suosioon.
Muun muassa hitit Pray, Relight My Fire, Babe ja Everything Changes tekivät Gary Barlowista, Mark Owenista, Howard Donaldista, Jason Orangesta ja Robbie Williamsista megatähtiä.
Take That -yhtyeen Mark Owen, Robbie Williams, Gary Barlow, Jason Orange ja Howard Donald./All Over Press
Yhtye hajosi vuonna 1996, mutta palasi yhteen ensin nelihenkisenä vuonna 2006, ja vuonna 2010 Take That toimi parin vuoden ajan alkuperäisessä viiden hengen kokoonpanossaan.
Take Thatin nykyiseen kokoonpanoon kuuluvat Barlow, Owen sekä Donald. Uudessa Netflixin dokumentissa pureudutaan yhtyeen historiaan.
Dokumentissa Barlow avautuu vaikeasta ajasta yhtyeen hajoamisen jälkeen. Hän muistelee aikaa 90-luvun lopulla, kun vetäytyi julkisuudesta soolouransa tyssättyä.
Lue myös: Robbie Williamsin elämäkertaelokuvassa esillä traumaattinen abortti ja muita kipeitä muistoja: ”Palaute on ollut ristiriitaista”
Hän sanoi, että kokemus aiheutti voimakasta itseluottamuksen puutetta, mustasukkaisuutta ja syömishäiriön, jonka selättäminen kesti vuosia.
Barlow'n mukaan entisen bänditoverin Robbie Williamisn soolouran suosion katsominen oli vaikeaa.
– En voinut edes kävellä kadulla ilman, että joku huusi Robbiesta minulle.
– Halusin vain kaivautua kuoppaan
Barlow eristäytyi kotiinsa 13 kuukaudeksi. Tuona aikana hänen painonsa nousi lähes 110 kiloon, mitä hän piti keinona tulla vähemmän tunnistettavaksi ja elää normaalia elämää.
Gary Barlow vuonna 1997./All Over Press
Hän kuvaili syöneensä liikaa, ennen kuin pakotti itsensä oksentamaan.
– Luulet, että se tapahtuu vain kerran. Sitten huomaat kulkevasi käytävää yhä uudelleen ja uudelleen ja pohtivasi tuleeko elämäsi aina olemaan tällaista.
Vuonna 2003 hän päätti yrittää muuttua.
Lähteet: The Sun, The Standard