Nostalgia tekee raikulipojasta taas relevantin – Robbie Williams -elokuva on hämmentävän hyvä

Vaikka et voisi sietää Robbie Williamsia, ehkä voit sietää apinaa, joka laulaa Angelsia. Elokuvassa, kirjoittaa MTV Uutisten kulttuuritoimittaja Visa Högmander.

Brittilaulaja Robbie Williamsin, 50, suosion huippuvuodet ja suurimmat musiikilliset huippuhetket ovat mitä todennäköisimmin takanapäin.

Suosion ja musiikin laadun oltua jo pitkään loivassa alamäessä on katse kiinnittynyt miehen uran takavuosien saavutuksiin.

Hittejä on riittänyt. Angels, Feel, Rock DJ, Supreme, No Regrets ja Let Me Entertain You ovat muutamia Williamsin diskografian merkkipaaluista.

Albumeista I’ve Been Expecting You (1998), Sing When You’re Winning (2000) ja Escapology (2002) ovat läpeensä laadukasta ja tarttuvaa, liki täydellistä popmusiikkia, johon laulaja tuo särmää ja karismaa.

Kaupallisesti mitattuna Williams on yksi menestyneimpiä artisteja koskaan. Hänen albumejaan on myyty kymmeniä miljoonia kappaleita. Hän on voittanut lukuisia musiikkialan palkintoja. Hän on rikkonut yleisö- ja listaennätyksiä.

Robbie suosionsa huipulla

Robbie Williamsin suosio saavutti huippunsa kesällä 2003. Tuolloin brittiartisti kiersi maailmaa Escapology-albuminsa tiimoilta.

Tuon vuoden elokuussa laulaja esiintyi kolmena perättäisenä iltana Lontoon pohjoispuolella, keskellä Englannin maaseutua sijaitsevassa Knebworthissa.

Noita konsertteja oli katsomassa 125 000 katsojaa per ilta. Kolmena iltana Robbie Williamsin näki livenä siis noin 375 000 ihmistä.

Tuolloin, 22 vuotta sitten, Williamsin kolmen konsertin sarja Knebworthissa oli kautta aikain isoin musiikkitapahtuma Isossa-Britanniassa.

Seitsemän vuotta aiemmin Take That -poikabändistä kenkää saanut Williams oli 29-vuotias ja uransa huipulla.

Knebworthin konserteista kuvatuissa taltioinneissa Robbie Williamsissa huokuu, että hän kaikessa onnen euforiassaan ymmärsi olennaisen: tämän suositumpaa hänestä ei voi tulla. Jos ette usko, katsokaa vaikkapa tämä, tämä tai tämä video.

Nostagia myy

Tuo huippuhetki oli 22 vuotta sitten. Mikä tekee Robbie Williamsista millään tapaa relevantin artistin vuonna 2024?

Nostalgia.

Nostalgia myy ja täyttää areenoita ja stadioneja ympäri maailman. Se tuo Williamsin Helsingin Olympiastadionillekin alkusyksystä.

Laulaja itsekin tietää tämän.

– Yksi erittäin epätavallinen osa työtäni on menneisyyden eläminen uudestaan, ikään kuin keinona uran jatkamiseksi. Dokumentit, kirjat, elokuvat. Se on sitä, mitä minulta odotetaan, Williams sanoi haastatellessani häntä elämäkertaelokuvan tiimoilta joulukuussa.

Nostalgia myös tuo Robbie Williamsin elämän ja uran vaiheet valkokankaille koko maailman ihmeteltäväksi. Ei kuitenkaan koko elämän: Knebworthin huippuhetkeä ja pidemmälle Williamsin elämää ja uraa läpikäyvä elämäkertaelokuva Better Manin (2024) tarina ei nimittäin yllä.

Väärä aikajärjestys ihmetyttää

Muutama asia elokuvassa kummastuttaa.

Aikajana. Robbie Williamsin elämän ja uran vaiheet ovat hyvin tiedossa ja eri tapahtumien kronologinen järjestys dokumentoitu eri tavoin monet kerrat.

Siispä on erikoinen ratkaisu, että elokuva huipentuu Williamsin esiintymiseen Lontoon Royal Albert Hallissa – ei Knebworthin jättikonsertteihin.

Kyseinen Royal Albert Hallin konsertti oli jo vuonna 2001 eli kaksi vuotta ennen Knebworth-esiintymisiä. Samoin Williamsin päätyminen vieroitushoitoon tapahtui oikeassa elämässä eri tavalla ja eri ajankohtana.

Elokuvassa myös dramatisoidaan tuon konsertin tapahtumia.

Better Manin aikajana päättyy siis vuoteen 2003 tai hieman siitä eteenpäin.

Tuon jälkeen Robbie Williams on julkaissut useita albumeita, raitistunut, mennyt naimisiin amerikkalaisnäyttelijä Ayda Fieldin kanssa, saanut neljä lasta ja palannut Take Thatin riveihin.

Yleensä elämäkertaelokuvien kohteen elämän myöhemmistä käänteistä kerrotaan lyhyesti ennen lopputekstejä. Toinen erikoinen asia Williamsin elämästä kertovassa elokuvassa onkin se, että tässä näin ei tehdä.

Kronologiset muutokset on todennäköisesti tehty elokuvan draaman kaaren vuoksi.

Sekin mietityttää, että kokevatkohan kaikki Williamsin elämän käänteiden asianosaiset henkilöt tapahtumat samalla tavalla. Tuskin.

Muutamasta kummastusta herättävästä ratkaisusta viis: Better Man on mainio elokuva. Vaikka et voisi sietää Robbie Williamsia, ehkä voit sietää apinaa, joka laulaa Angelsia. Elokuvassa.



Better Man on empaattinen ja viihdyttävä

Hugh Jackmanin tähdittämän The Greatest Showman -musikaalielokuvan (2017) australialaisohjaaja Michael Graceyn komennossa on syntynyt musiikkielokuva, joka elokuvana peittoaa mennen tullen 2000-luvun suurimman musiikkielokuvahitin eli Queen-yhtyeen tarinan kertovan Bohemian Rhapsodyn.

Bohemian Rhapsody oli puiseva, siloiteltu ja yksinkertaisesti huono elokuva eikä olisi ansainnut yhtään Oscar-ehdokkuutta, niiden voittamisesta puhumattakaan.

Better Man sen sijaan on empaattinen, hyvin viihdyttävä ja mukaansatempaava elokuva.

Ja kyllä, Robbie Williams on elokuvassa tietokoneella luotu apina. Ratkaisu herätti ennakkoon epäilyksiä, mutta suotta.

Apinahahmoa kummastelee sen pienen hetken, kun se näkyy elokuvassa ensimmäisen kerran. Sen jälkeen asia unohtuu.

Better Man on nostalgiaa paketoituna erittäin hyvin toimivaan muotoon. Toivottavasti suuri yleisökin sen löytää, sillä elokuva on ehdottomasti katsomisen arvoinen.

Better Man. Ensi-ilta: 24.1.2025. Ikäraja: 12. Pituus: 135 min. Ohjaus: Michael Gracey. Käsikirjoitus: Oliver Cole, Simon Gleeson, Michael Gracey. Näyttelijät: Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton, Alison Steadman, Damon Herriman, Kate Mulvany, Anthony Hayes, Tom Budge, Raechelle Banno, Jake Simmance, Liam Head, Chase Vollenweider ja Jesse Hyde.