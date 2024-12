Megatähti Robbie Williams vitsailee itsestään MTV:n haastattelussa: "Kaiken ylimääräisen voi pissata pois"

Megatähti muistelee erityisesti 1990-luvun vierailujaan Suomessa leveä virne kasvoillaan .

Tasan 50 vuotta viime helmikuussa täyttänyt laulajatähti Robbie Williams piti itseään tanssivana apinana, kun hän nousi julkisuuteen Take That -poikabändin riveissä yli 30 vuotta sitten.

Niinpä Williams nähdään digitaalisesti luotuna apinana miehen elämäntarinaa lapsuudesta ja 1990-luvun Take That -vuosista 2000-luvun alun jättimenestysvuosiin käsittelevässä elämäkertaelokuvassa Better Man.

Elokuvan on ohjannut muun muassa Hugh Jackmanin tähdittämän The Greatest Showmanin (2017) takaa tuttu Michael Gracey.

Ohjaaja kertoo kysyneensä Williamsilta, että jos tämä olisi jokin eläin, mikä se olisi.

Vastaus ei ollut apina.

– Vastasin, että leijona. Michael ei vakuuttunut vastauksestani. Sitten ehdotin apinaa, laulajatähti kertoo etäyhteydellä tehdyssä haastattelussa.

– Michael hyväksyi vastauksen ja esitteli elokuvan idean, josta olin aivan innoissani jo ennen kuin hän pääsi edes lauseen loppuun.

Kipeitäkin asioita mukana

Tammikuun lopulla ensi-iltansa saavassa Better Man -elokuvassa Robbie Williams -nimisestä, digitaalisesti luodusta apinasta kasvaa supertähti.

Myös kipeitä asioita laulajan menneisyydestä nostetaan esiin: päihdeongelmat, vaikeat ajat Take Thatissa, isäsuhde sekä 1990-luvun lopulla miehen otsikoissa pitänyt parisuhde All Saints -tyttöbändin laulaja Nicole Appletonin kanssa.

Elokuvassa mukana olevat todelliset henkilöt antoivat hyväksyntänsä mukanaololleen.

– No, lähes kaikki. Meidän piti pohtia keino saada heidät silti mukaan elokuvaan ilman, että he nostavat syytteen meitä vastaan, Williams kommentoi aihetta sarkastisesti tavalla, josta on vaikea tietää pitääkö vastaus paikkansa vai ei.

– Tai että syyte ei ainakaan etenisi oikeuteen. Toivottavasti ei. Sitä toivotaan, sormet ristissä!

Lämpimät muistot Suomesta

Robbie Williams on esiintynyt Suomessa monta kertaa. Onko miehelle jäänyt vierailuista erityisiä muistoja?

– Kyllä.

Michael Gracey kysyy, voiko Williams puhua noista muistoista.

– En, laulaja vastaa myhäillen.

– Muistot ovat siis niin hyviä, ohjaaja Gracey nauraa.

Williams mainitsee erikseen Suomi-muistot 1990-luvulta.

– Kiitos kaikille osallisille! Tiedätte, keitä olette.

Elämäkertaelokuva saapuu teatterilevitykseen Suomessa tammikuussa ja 20. syyskuuta laulaja esiintyy Helsingin Olympiastadionilla.

Ovatko suomalaiset vaarassa saada yliannostuksen Robbie Williamsia?

– En usko, että niin voi käydä, megatähti vastaa hymyillen.

– Robbie Williams on kuin c-vitamiini. Kaiken, mitä siitä ei tarvitse, voi pissata pois.

---

Robbie Williamsin elämäkertaelokuva Better Man saa ensi-iltansa Suomessa perjantaina 24. tammikuuta 2025. Williams esiintyy Helsingin Olympiastadionilla lauantaina 20. syyskuuta.

Katso ote Robbie Williamsin ja ohjaaja Michael Graceyn haastattelusta artikkelin yläosassa. Pitkä versio haastattelusta julkaistaan tammikuussa.