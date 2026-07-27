Unkarin GP:n kohutapaus ottaa uusia kierroksia. Nyt voitosta ajanutta Oscar Piastria häiriköineen Carlos Sainzin autosta leviää kuvamateriaalia, joka asettaa tilanteen jälleen eri valoon.

Piastri pyrki kisan aikana ohi kierroksella taakse jääneestä Williamsin Sainzista, mutta autot kuitenkin törmäsivät toisiinsa. McLarenin voidaan arvioida osittain menettäneen kaksoisvoiton tällin takia.

Sittemmin jopa McLarenin tallipomo on antanut Sainzille synninpäästön, jonka mukaan Sainz ei nähnyt sinisiä lippuja, jotka viestivät käskystä päästää nopeampi auto ohi.

Sainz on sanonut, ettei hänellä "ollut aavistustakaan" Piastrin läsnäolosta. Myös tiimiradiossa kuitenkin varoitettiin lähestyvästä Piastrista. Jälkimmäisen seikan kisatuomarit ottivat huomioon aikasakossa.

Sainz sai viiden sekunnin rangaistuksen.

Nyt selityksiä kumoaa kuvamateriaali, joka näyttää Sainzin näkökulman auton sisältä. Videolla on Crash.netin mukaan havaittavissa, kuinka hän ajaa kahdeksan sinisen lipun ohi reagoimatta. Siniset liput vilkkuvat valopaneeleissa. Nopeampi auto on päästettävä ohi kolmen lipun jälkeen.

Unkarin kisan voitti lopulta hallitseva maailmanmestari Lando Norris.