Oliver Treen muistotilaisuudessa nähtiin erikoinen yksityiskohta.

Helikopteriturmassa kuolleen yhdysvaltalaisen laulajan ja koomikon Oliver Treen elämää juhlistettiin muistotilaisuudessa Kalifornian Santa Cruzissa lauantaina.

Quarry Amphitheater -ulkoilmatapahtumapaikassa järjestettyyn tilaisuuteen saapui paikalle laulajan läheisiä ja faneja. Muistotilaisuudessa puhuivat muun muassa tubettaja ja näyttelijä Logan Paul, dj ja tuottaja Diplo sekä Treen perheenjäsenet. Tilaisuudessa kuultiin myös livemusiikkia ja esitettiin tribuuttivideoita Treen elämästä.

Kauniiden tribuuttien lisäksi muistotilaisuudessa nähtiin erikoinen yksityiskohta: esiintymislavan edustalle oli tuotu kolme arkkua, joihin oli asetettu Treetä muistuttavat nuket.

Nuket esittivät erilaisia "hahmoja", ikään kuin alteregoja, joiksi Treellä oli tapanaan pukeutua esiintyessään. Instagramissa julkaistussa muistotilaisuuden mainoksessa kerrotaan, että tilaisuudessa yleisöllä oli mahdollisuus osoittaa kunnioitusta Treen hahmoille.

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