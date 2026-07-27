Tiedätkö tuorejuuston ja mascarponen eron?

Tuorejuusto ja mascarpone ovat molemmat suomalaisille tuttuja leivontaraaka-aineita. Mitä eroa näillä tuotteilla oikeastaan on ja voiko niillä korvata toisensa resepteissä?

Tuorejuusto, mascarpone, ricotta...

Vuoden kondiittoriksi 2022 Ruotsissa valittu Josefine Pagander kertoo ruotsalaislehti Expressenille, miten tuorejuustoa ja mascarponea kannattaa käyttää.

Pagander kertoo, että tuorejuusto, mascarpone ja ricotta ovat itse asiassa kaikki erilaisia tuorejuustotyyppejä.

– Tuorejuustossa on enemmän makua, se on hyvin kermaista ja siinä on hieman suolaisuutta. Mascarpone on sen sijaan italialainen variantti, jossa on mielestäni vähemmän hapokkuutta ja makua. Se sopii hyvin tiramisuun tai vastaavaan.

Ricotta on sen sijaan Paganderin mukaan rakeisempaa, eikä näin ollen ole leivonnassa niin hyvä tuote. Ricotta sopii sen sijaan paremmin ruoanlaittoon. Siinä on myös vähemmän rasvaa kuin mascarponessa ja tavallisessa tuorejuustossa.

Voiko tuotteilla korvata toisensa?