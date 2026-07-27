Poliisilla on uutta tietoa Halsualla tapahtuneesta epäillystä tapon yrityksestä.

Pohjanmaan poliisilaitos tiedottaa, että kuva Halsualla lauantaina 26. heinäkuuta tapahtuneesta epäillystä tapon yrityksestä ja siihen johtaneista tapahtumista on tarkentunut.

Asianomistajan ja rikoksesta epäillyn välille oli syntynyt riita yksityisalueella. Asianomistaja poistui sen jälkeen paikalta autolla.

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Hetken kuluttua epäilty lähti autolla asianomistajan perään ja törmäsi tämän autoon. Törmäyksen seurauksena asianomistajan auto suistui ojaan. Tämän jälkeen epäilty hyökkäsi asianomistajan kimppuun ja pahoinpiteli häntä.

Asianomistaja onnistui pakenemaan paikalta juosten.

Rikoksesta epäilty on ollut pidätettynä, mutta hänet vapautetaan tänään. Häntä epäillään edelleen tapon yrityksestä, törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Rikosnimikkeet voivat vielä tarkentua esitutkinnan edetessä.