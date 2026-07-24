Iltalehti kertoo saaneensa haltuunsa lisää Jan Vapaavuoren viestinvaihtoa keskeisille kokoomusvaikuttajille.
Garden Helsinki -hankkeen lobbaaja Jan Vapaavuori viestitteli valtiontuesta myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle, selviää Iltalehden haltuunsa saamista sähköpostiviesteistä.
Marttiselle lähettämässään viestissä Vapaavuori väittää IL:n mukaan, että valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui Garden Helsingin tukemiseen myönteisesti.
Viesti on lähetetty Marttiselle 17. maaliskuuta 2025. Päätös Garden Helsingin ehdollisesta 35 miljoonan euron valtiontuesta tehtiin viikkoja myöhemmin.
– Olen neuvotellut hankkeesta moneen otteeseen VM:n ylimmän virkajohdon kanssa, joka suhtautuu sen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtiontakauksella myönteisesti, Vapaavuori kirjoitti Iltalehden saamassa vietissä.
– Samaa tukea ei kuitenkaan ole saatu valtiovarainministeri Purralta. Petterin kanssa asiasta on puhuttu myönteiseen sävyyn ja Martikkala istuu asian päällä.
Mikko Martikkala on pääministeri Petteri Orpon (kok.) erityisavustaja. Marttinen on nyt Orpon hallituksen työministeri.
Viesti oli lähetetty kopiona Helsingin silloiselle apulaispormestarille Daniel Sazonoville (kok). Iltalehti kertoo saaneensa viestit haltuunsa Helsingin kaupungilta tietopyynnöllä.