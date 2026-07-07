Oppositio kritisoi voimakkaasti Garden Helsinki -hankkeen epäselvyyksiä ja pääministerin toimintaa.

Helsingin Garden-areena­hankkeelle myönnetty 35 miljoonan euron tuki on nostattanut opposition kovan kritiikin.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää hankkeen käänteitä sellaisina, että hallituksen pitäisi jättää eropyyntö.

– Kun hallitus ei ole tämän enempää kiinnostunut hyvästä hallinnosta tai läpinäkyvyydestä, jotka molemmat kuuluvat keskeisesti demokratiaan, hallituksen sietää mennä. Orpon tulisi jättää hallituksen eronpyyntö jo tänään, Koskela sanoo tiedotteessaan.

"Pääministerin ilmoitus viipymättä"

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan pääministerin antamien tietojen paikkansapitävyys on nyt selvitettävä perusteellisesti.



– Pääministerin tulee tässä tilanteessa antaa viipymättä eduskunnalle pääministerin ilmoitus ja vastata kansanedustajien kysymyksiin. Nyt on saatava yksiselitteisesti selville, mitä pääministeri tiesi muista areenahankkeista, milloin hän tiesi ja mihin hänen julkisuudessa antamansa tiedot ovat perustuneet, Virta kirjoittaa tiedotteessaan.



– Jos käy ilmi, että pääministeri on antanut väärää tietoa näin olennaisessa asiassa, kyse ei ole enää vain epäselvästä valmistelusta. Silloin kyse on pääministerin luottamuksesta. Jos pääministeri on kaiken päälle antanut väärää tietoa medialle, hänen on syytä jättää eroilmoituksensa.

"Kaikki tausta-aineistot julki"

Oppositiopuolue keskustan varapuheen­johtaja, kansanedustaja Markku Siponen vaatii pääministeri Petteri Orpoa (kok.) ja hallitusta julkistamaan kaikki asiakirjat ja tausta-aineistot sekä kertomaan totuuden Garden Helsinki -hankkeeseen liittyen.

Siponen huomauttaa, että pääministeri Orpo kertoi antamassaan vastauksessa kirjalliseen kysymykseen, että ”avustusta pidettiin perusteltuna, koska sillä arvioidaan olevan myönteisiä talous- ja työllisyysvaikutuksia.”