Sam Neillin kollega Rima Te Wiata ja ex-kumppani Laura Tingle sanovat tämän sairastuneen ennen kuolemaansa.

Edesmenneen näyttelijän Sam Neillin ystävän ja kollegan Rima Te Wiatan mukaan Neill sairastui keuhkokuumeeseen ennen kuolemaansa. Te Wiata kertoo asiasta New Zealand Herald -lehden haastattelussa

– Se on todella kurjaa. Luulen, että hän olisi sanonut: "Herran tähden, selvisin syövästä, ja nyt saan keuhkokuumeen. Mitä seuraavaksi?", Te Wiata kommentoi lehdelle.

Te Wiata ei kertonut tarkemmin Neillin väitetysti sairastamasta keuhkokuumeesta tai siitä, kuinka äskettäin tämä oli sairastunut. Neillin edustaja ei ole kommentoinut asiaa.

Myös Neillin ex-kumppani Laura Tingle sanoo näyttelijän olleen sairas viimeiset pari viikkoa ennen kuolemaansa.

– Hän oli taistellut intensiivisesti erilaisia syöpämuotoja vastaan ainakin viimeiset viisi vuotta. Se rasittaa kenen tahansa kehoa. Hän oli saanut paljon kemoterapiaa ja immunoterapiaa, Tingle sanoi Page Sixin mukaan Sydney Mornings -ohjelman haastattelussa.

Sam Neill oli kuollessaan 78-vuotias./All Over Press

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Neill kuoli maanantaina 13. heinäkuuta. Hän oli kuollessaan 78-vuotias. Maanantaina antamassaan lausunnossa Neillin perhe kuvaili tämän kuoleman olleen äkillinen ja odottamaton.

Guardianin mukaan Neill kertoi huhtikuussa selvinneensä verisyövästä. Perheen mukaan Neill ei kuolinhetkellään sairastanut syöpää.

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