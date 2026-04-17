Jääkiekon SM-liigan välierissä nähdään myös todellinen vauhtikiekon voimannäyte, kun KooKoo ja SaiPa iskevät yhteen. Karri Kivi näkee sarjassa yhteyden Ruotsiin.

SM-liigan puheenaiheet!

SaiPa ja KooKoo olivat runkosarjassa kaksi eniten luistellutta joukkuetta. Tämä kääntyi myös tulokseksi, sillä KooKoo teki seurahistoriaa kakkossijallaan, ja SaiPakin ylsi kolmanneksi.

– Nämä molemmat ovat sellaiset "Suomen Frölundat". SHL:ssä on totuttu siihen, että Frölunda pitää tempopeliä yllä, haluaa sillä murskata vastustajan ja luottaa, että se riittää. Fysiikka on erittäin isossa ruudussa. Nämä ovat molemmat sen edustajia, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjaa Liigaviikossa.

Frölunda on voittanut Ruotsissa 2000-luvulla neljä mestaruutta ja dominoinut CHL:ää viidellä tittelillään. KooKoo ja SaiPa hakevat kumpainenkin vielä ensimmäistä SM-kultaansa.

Kivi näkee joukkueiden pelissä kuitenkin pienen eron.