Velkaongelmat kasvavat Suomessa ja jo yli 385 000 suomalaisella on erilaisia maksuhäiriömerkintöjä. Velkaantumisen taustalla on usein vuosien kamppailu laskujen, perinnän ja ulosoton kanssa.

Raisiolaisen Ville Haavasojan kohdalla velkaantuminen lähti liikkeelle harmittoman oloisesta asunto- ja remonttilainasta.

– Nopeasti huomasin, että laskuja tulee, mutta palkka ei ollut niin iso, että olisin pystynyt maksamaan niitä kaikkia. Sitten laskupino alkoi vain kasvaa, ja huomasin, etten pysty hoitamaan kaikkia ajallaan. Niitä alkoi kertymään lisää ja lisää, Haavasoja kertoo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Haavasoja yritti paikata tilannetta nostamalla ensin muutaman kympin pikavippejä, mutta lopulta hän huomasi tarvitsevansa yhä suurempia summia kuitatakseen aiempia velkoja.

– Se oli todella pitkä kierre sitten loppujen lopuksi. Otin velkaa velan päälle ja yritin kuitata vanhoja, että saisin niin sanottuja luottolimiittejä taas auki. Se oli lumpalloefekti, joka lähti pyörimään muutamista kympeistä lopulta satasiin ja tonneihin.

Velkajärjestely auttoi ulos veloista

Lopulta Haavasojan velkasumma ylitti 100 000 euroa ja hän menetti luottotietonsa. Aiemmin mies oli pitänyt rahatilanteensa visusti salassa muilta, mutta maksuhäiriömerkintä pakotti hänet puhumaan tilanteestaan läheisilleen.

– Alkuun se oli helpotus, että nyt joku muukin tietää tästä. Mutta sitten meni vähän aikaa ja tuska alkoi nousta isommaksi. Aloin ajattelemaan, että nyt kaikki tietävät ja kulissi elämästä alkaa kaatumaan, sitä on mahdoton pitää enää pystyssä.

Velkoja maksettiin aluksi pois suoraan palkan kautta: Ulosottolaitos otti palkasta oman siivunsa joka kuukausi. Kun Haavasoja oli maksanut velkoja tällä tavalla kahden vuoden ajan, kerrottiin hänelle mahdollisuudesta yksityishenkilön velkajärjestelyyn.