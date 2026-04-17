Mikael Granlund alusti kolme maalia. NHL:n ensimmäisen kierroksen pudotuspeliparit ovat nyt sinetissä.
Anaheim Ducksin Mikael Granlund herkutteli kolmen syöttöpisteen illan jääkiekon NHL:n runkosarjan päätöskierroksella Nashville Predatorsin vieraana.
Granlund oli toisessa erässä hyökkäyspään aloitusvoitollaan alustamassa kakkossyöttäjänä Alex Killornin 3–2-johtomaalia.
Kolmannessa erässä suomalaishyökkääjä oli nostamassa Anaheimin 3–4-tappioasemasta 5–4-voittoon ykkössyötettyään Tristan Luneaun ja Troy Terryn osumat.
NHL-kautensa runkosarjan päätöksessä avanneen Luneaun maalissa Granlund puikkelehti läpi ja onnistui jättämään kiekon Nashvillen suomalaisvahti Juuse Saroksen patjojen kautta luukulle pelattavaksi.
Terryn voittomaalin Granlund petasi ylivoimalla.
Ville Husso torjui Anaheimin maalilla 17 laukausta. Nashvillen Juuse Sarosta kohti satoi huomattavasti enemmän kuteja: hän oli kiekon tiellä 35 kertaa.
Granlund keräsi runkosarjan 58 ottelussaan 19+22=41 tehopistettä.
Anaheim etenee pudotuspeleihin Tyynenmeren divisioonan kolmannelta sijalta ja kohtaa divisioonakakkosen Edmonton Oilersin.
NHL:n ensimmäisen kierroksen pudotuspeliparit:
Itä:
Buffalo Sabres–Boston Bruins
Tampa Bay Lightning–Montreal Canadiens