Radiosta tuttu Ile Jokinen kertoo hakeneensa satoja töitä ilman vastausta. Aivoverenvuodon kokenut juontaja korostaa olevansa yhä optimistinen ja haluavansa jatkaa mielekkäässä työssä.
Radiojuontaja Ile Jokinen letkeä puheenparsi on tuttu monelta kanavalta. Kokemusta on myös sanomalehti- ja tv-työstä.
Silti ovet eivät aukene uusiin hommiin.
Työttömäksi jumahtanut Jokinen kertoo lähettäneensä ainakin 500 hakemusta Nokian kaupunginjohtajasta viestintäpaikkoihin, mutta tulosta ei ole tullut.
Jokinen arvelee, että pitkä ura on voinut jossain mielessä olla jopa este työhön pääsyyn.
– Se voi pelottaa. Ihmiset ovat ehkä hankalammin hallittavissa, kun heillä on kokemusta. Joillakin voi olla muistissa vielä sekin, että minä olen kauhean kovasanainen. Mutta voisihan sitä edes haastatteluun kutsua, Jokinen toteaa Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Taustalla voi Jokisen mukaan olla myös ikä. Elokuussa tulee täyteen 60 vuotta.
– Sanotaan nyt, että olen viisaimmillani tällä hetkellä, ennen kuin alkaa normaali ihmisen alamäki – jos se alkaa ja miten se alkaa, en tiedä. Mutta kyllä varmaan iästäkin on kyse, vaikka tämmöistähän ei tietenkään ääneen sanota.
– Kaikki on vain tosi kivasti ja leivotaan ja tehdään kaikkea mukavaa ja biisit soi. Kyllä meidän radiomaailmamme tarvitsisi yhden kaupallisen radion, joka ottaisi hiukan kantaa, että radion voisivat avata sekä päättäjät että kuuntelijat, että mitäköhän se sanoo tänään? Kenelläkö se soittaa tänään?
– Paljon on sellaisia ihmisiä, jotka haluaisivat varmaan kuunnella ihan suoraakin puhetta.
Jokinen toivoisi radioon myös enemmän toimittajuutta.
– Aika harva juontaja on toimittaja. Jokainen pystyy koiran shitistä puhumaan. Se on erittäin suosittu aihe. Tai kummalle puolelle näkkileipää sivellään voi. Ei niitäkään aiheita pidä väheksyä, mutta pientä rohkeutta, enkä niin pientäkään vaan aika suurtakin, kaipaisin.
