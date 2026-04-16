Koulutusrahasto Koura jakoi tänään torstaina palkintoja ja kunniamainintoja MTV:n ja Ylen omatuotantoisille ohjelmille. MTV Uutiset sai yhden palkinnon ja yhden kunniamaininnan.

Kunniamaininta tuli Sivistys-kategoriassa ohjelmasta Asian ytimessä doc - Kuolleiden lääkäri.

Koura-palkinnon sai puolestaan Journalismi-kategoriassa Rikospaikka-dokumentti: Sumuinen Suomimarket.

Sumuinen Suomimarket sukeltaa huumekaupan syvyyksiin

Rikospaikka-dokumentti Sumuinen Suomimarket kertoo raadollisesti katujen huumekaupasta.

Palkintolautakunnan mukaan dokumenttisarja on onnistunut avaamaan huumekauppaa poikkeuksellisen avoimella tavalla.

"Sarja näyttää, että huumemaailma ei ole enää sellainen, jota luulimme sen olevan. Valtavan taustatyön jälkeen toimittajat pääsevät paikkoihin, joihin me tavalliset ihmiset emme koskaan pääse - tai joudu,” palkintolautakunta toteaa.

Ohjelman työryhmään kuuluivat rikostoimittaja Jere Silfstén, tuottaja-editoija Joni Tuominen, toimittaja Tiia Palmén, kuvaaja John Palmén ja graafikko Juha Kekoni.

Kuolleiden lääkäri tehnyt lähes 600 ruumiinavausta

Asian ytimessä dokumentti “Kuolleiden lääkäri” esittelee naisen, joka jo lapsena luki kiinnostuneena kuolinilmoituksia, ja josta aikuisena tuli ruumiinavauksia tekevä lääkäri.