Oppositio syyttää Orpon hallitusta köyhyydestä.
Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta.
Hallitus vastasi aiemmin viikolla vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n välikysymykseen köyhyydestä ja elinkustannusten kasvusta.
Oppositiossa istuva puoluekolmikko sanoi viime viikolla jättämässään välikysymyksessä, että köyhyys on syventynyt Suomessa erityisesti kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen työllisyyspolitiikan ja hallituksen tekemien mittavien sosiaaliturvaleikkauksien myötä.
Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen.
0:40Hallituksen leikkaukset sysäävät 27 000 lasta köyhyyteen.