Justin Fairfax oli keskellä sotkuista avioeroa ampuessaan vaimonsa ja itsensä.
Entinen Virginian varakuvernööri Justin Fairfax on surmannut vaimonsa ja itsensä perheen kotona Virginiassa. Tapahtuneesta kertoo CNN.
Poliisin mukaan pariskunnan 14- ja 16-vuotiaat lapset olivat kotona ampumisen hetkellä. Perheen poika oli soittanut hätäpuhelun.
Poliisin mukaan pariskunta oli keskellä sotkuista avioeroa, ja ampumista edelsi ilmeisesti perheriita. Pariskunta asui samassa talossa, mutta nukkui eri makuuhuoneissa.
Poliisi eristi Fairfax'n kodin surmien jälkeen.
Vaimo Cerina Fairfax oli hakenut avioeroa viime vuoden heinäkuussa. Justin Fairfax’n oli määrä mennä asiassa oikeuden kuultavaksi ensi viikolla, ja hänet oli määrätty muuttamaan pois kotoaan huhtikuun loppuun mennessä. Oikeuden tuomarin luonnehdinnan mukaan Fairfax oli alkanut käyttää runsaasti alkoholia ja vetäytynyt perheestään.
Fairfax pyrki Virginian kuvernööriksi vuonna 2021. Hän lopetti työnsä Virginian osavaltion hallinnossa vuonna 2022.
Fairfax oli takavuosina demokraattien nouseva tähti, mutta nousu tyssäsi muun muassa syytöksiin seksuaalirikoksista. Kaksi naista syytti mediassa häntä seksuaalisesta ahdistelusta vuonna 2019. Fairfax itse kiisti syytökset ja vaati useaan otteeseen, että syytökset tutkittaisiin virallisesti, mikä olisi hänen mukaansa puhdistanut hänen maineensa.