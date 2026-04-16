Tampereen Ilves nappasi ensimmäisen kiinnityksen SM-liigan finaalipaikkaan kaupungin paikallisten kohtaamisessa, kun se päihitti Tapparan maalein 3-2. Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä ei kuitenkaan ollut tyytyväinen suurempaan osaan ottelusta.

Ilves onnistui tekemään kaksi nopeaa maalia heti ottelun alkuun. Niemelä oli tyytyväinen voittoon ja siihen, kuinka joukkue aloitti pelin. Loppu ei ollut päävalmentajan mieleen.

– Sen jälkeen ei olla yhtään tyytyväisiä oikeastaan mihinkään, meiltä todella heikko hyökkäyspelisuoritus. Jos mietitään viimeistä 50 minuuttia, niin ei me noin montaa kiekkoa olla lähetetty punasen ja ringeten väliin todella pitkään aikaan. Siihen ei olla millään muotoa tyytyväisiä, Niemelä summasi.

– Hyökkäyspelin laatu pitää saada paljon paremmaksi. Siinä olisi ollut mahdollisuus todella moneen ylivoimahyökkäykseen, jos oltaisiin vähän paremmin hyökätty, Niemelä sanoi.

Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg harmitteli, että joukkueen alku oli niin vaikea ja että heidän oli vaikea päästä peliin kiinni.

– Jotain tapahtui heidän kolmannen maalin jälkeen. Se oli meiltä lahja heille. Sen jälkeen pojat alkoivat pelaamaan. Siinä pystyi näkemään hyökkäysvoimamme, kun todella pelaamme. Meillä oli todella paljon paikkoja lopussa. Teimme kaksi maalia, mutta olisimme voineet tehdä kolmannen ja miksei neljännenkin osuman. Tämä ei kuitenkaan ole pikamatka, vaan maraton, Grönborg totesi.