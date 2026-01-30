Fortumin nimissä leviävä huijaus pyrkii todennäköisesti tietojenkalasteluun.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan Fortumin nimissä lähetetyistä huijausviesteistä, joilla houkutellaan vastaanottajaa luovuttamaan tietojaan, kuten yhteystiedot ja tilinumeron.
Kyberturvallisuuskeskus varoittaa, että tietoja pyritään hyvin todennäköisesti käyttämään petoksiin, kuten huijauspuheluihin.
Tietoja luultavasti pyritään käyttämään petoksiin.Kyberturvallisuuskeskus
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.