Osin äärioikeistoa edustava ehdokas ei ole noussut Saksassa vuosikymmeniin näin korkeaan asemaan.
Saksassa osin äärioikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen eli AfD:n ehdokas Tobias Rausch on valittu Saksi-Anhaltin osavaltioparlamentin puhemieheksi.
Kyseessä on ensimmäinen kerta Saksassa toisen maailmansodan jälkeen, kun osin äärioikeistoa edustava ehdokas nousee näin korkeaan asemaan.
AfD sai taannoin osavaltiovaaleissa lähes 44 prosenttia äänistä. Se sai näin 39 paikkaa 83-paikkaiseen osavaltioparlamenttiin.
Edustajista 48 kannatti Rauschin valintaa puhemieheksi.