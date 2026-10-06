Fysiikan Nobel-palkinnon voittaja julkistettiin.
Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Halzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen IceCube-observatoriossa.
Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai kolme Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta.
Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua eli reilut miljoona euroa.