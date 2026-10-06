Käräjäoikeus on antanut tuomionsa tapauksesta, jossa poliisin kenttäjohtaja kirjasi itsetuhoisuutta koskevan tehtävän hoidetuksi. Poliisi ei siis koskaan käynyt paikalla, ja nuori nainen kuoli.

Syyttäjä vaatii eläköityneelle poliisille ehdollista vankeutta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta.

Itä-uudenmaan käräjäoikeus katsoi, että mies syyllistyi virkavelvollisuuden rikkomiseen muttei kuolemantuottamukseen. Oikeus määräsi 61-vuotiaalle miehelle rangaistukseksi 50 päiväsakkoa, josta tälle kertyy maksettavaa 1700 euroa.

Huhtikuun lopussa 2023 hätäkeskus välitti Itä-Uudenmaan poliisille tehtävän itsetuhoisesta nuoresta naisesta Vantaalla. Kenttäjohtajana toiminut mies päätti jättää tehtävän suorittamatta, mutta kuittasi sen kuitenkin hoidetuksi.

Hän kirjoitti kuittauksen yhteyteen, että kyse on mahdollisesti ambulanssitehtävästä. Hän ei kuitenkaan ilmoittanut vaaditulla tavalla hätäkeskukselle, että paikalle tulisi hälyttää ambulanssi.

Parikymppinen nainen jäi vaille apua ja menehtyi.

Kuolemantuottamukseen ei näyttöä

Käräjäoikeus katsoi, että kenttäjohtajan toiminta oli määräysten vastaista, eikä poliisilla ollut oikeutta kieltäytyä hätäkeskuksen jakamasta tehtävästä.

Oikeus katsoi, että kenttäjohtajalla oli velvollisuus estää naisen kuolema. Tässä kyseisessä tapauksessa nainen kuoli lääkeyliannokseen ja hänen tilansa oli ollut äärimmäisen vakava.

Oikeuslääkäri ei kyennyt ottamaan kantaa siihen, olisiko nainen selvinnyt hengissä myrkytystilasta, jos hän olisi saanut apua. Käräjäoikeus katsoikin, että nainen olisi saattanut menehtyä yliannostukseen hoidosta huolimatta.

Tästä johtuen kenttäjohtajan toiminnan ja naisen kuoleman välinen syy-yhteys jäi oikeuden mukaan näyttämättä. Näillä perusteilla oikeus hylkäsi poliisin syytteen naisen kuolemantuottamuksesta.

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