Chef Lundénin kana-caesar-patonkierässä on havaittu virheellisiä pakkausmerkintöjä.
Lunden Food OÜ ilmoittaa vetävänsä takaisin erän kana-caesar-patonkeja.
Yrityisen mukaan osassa yhden tuote-erän pakkauksia on toisen tuotteen takaetiketti, jossa on muun muassa ainesosaluettelo.
Virheen vuoksi etiketti ei kerro kaikkia tuotteen sisältämiä ainesosia. Esimerkiksi anjovis-uutta ei mainita. Erityisesti kalalle allergisten on syytä ottaa asia huomioon.
Lunden Food OÜ ilmoitti tekevänsä takaisinvedon tuotteelle Chef Lundén Kana-caesar patonki 200 g.Chef Lunden
Takaisinveto koskee 200 gramman Chef Lundén Kana-caesar-patonkierää, jonka viimeinen käyttöpäivämerkintä on 07.10.2026.
Tuotetta on ollut myynnissä K- ja S-ryhmien myymälöissä, Tokmanneissa, Minimaneissa, Kokkolan Halpa-Halleissa sekä Veljekset Keskisen myymälässä.