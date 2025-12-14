Vakuutusyhtiöiden päätökset eivät aina matkavakuutuksen ottajaa miellytä. Vakuutusyhtiö ei esimerkiksi korvannut matkalla rikki mennyttä matkalaukkua kokonaan.
Matkavakuutus on hyvä turva, sillä reissatessa voi eteen tulla ikäviä yllätyksiä. Aina vakuutusyhtiöiden korvauspäätökset eivät kuitenkaan ole vakuutuksenottajien mieleen.
Jos riita ei ratkea, vakuutuksenottaja voi ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen puoleen. Fineä voisi kuvailla kuluttajariitalautakunnaksi, joka käsittelee vakuutukseen, rahoitukseen ja sijoittamiseen liittyviä asioita.
Vuodessa Finen käsittelyyn tulee noin 800 riitatapausta, joista noin sata koskee matkavakuutuksia.
Viiden jälkeen -ohjelmassa käytiin läpi kolme esimerkkiä, joissa Fine on ratkonut riitatilanteet vakuutusyhtiön eduksi.
Lue myös: Tästä terveysseikasta matkailijoiden olisi hyvä olla tietoinen: "Kukaan ei tiedä kantavansa sitä"
Vanhan matkalaukun korvaaminen
Ensimmäisessä tapauksessa vakuutuksenottajan kymmenen vuotta vanha matkalaukku meni rikki lennon aikana.
Asiakkaan mukaan matkalaukku oli maksanut 650 euroa, mutta vakuutusyhtiö maksoi ikävähennysten jälkeen korvauksia vain viidenneksen eli 130 euroa.