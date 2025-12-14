



Rikki menneestä laukusta tulikin vain pieni korvaus – tätä kaikki eivät vakuutuksestaan tiedä: "Saattaa yllättää" 11:03 Mikä on matkalaukun ikävähennys? Videolla kolme riitatapausta, jossa Fine päätyi vakuutusyhtiön kannalle – miksi? Haastattelussa Finen johtava lakimies Tuomas Siirala. Julkaistu 14.12.2025 19:02 Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Vakuutusyhtiöiden päätökset eivät aina matkavakuutuksen ottajaa miellytä. Vakuutusyhtiö ei esimerkiksi korvannut matkalla rikki mennyttä matkalaukkua kokonaan. Matkavakuutus on hyvä turva, sillä reissatessa voi eteen tulla ikäviä yllätyksiä. Aina vakuutusyhtiöiden korvauspäätökset eivät kuitenkaan ole vakuutuksenottajien mieleen. Jos riita ei ratkea, vakuutuksenottaja voi ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen puoleen. Fineä voisi kuvailla kuluttajariitalautakunnaksi, joka käsittelee vakuutukseen, rahoitukseen ja sijoittamiseen liittyviä asioita. Vuodessa Finen käsittelyyn tulee noin 800 riitatapausta, joista noin sata koskee matkavakuutuksia. Viiden jälkeen -ohjelmassa käytiin läpi kolme esimerkkiä, joissa Fine on ratkonut riitatilanteet vakuutusyhtiön eduksi. Lue myös: Tästä terveysseikasta matkailijoiden olisi hyvä olla tietoinen: "Kukaan ei tiedä kantavansa sitä" Vanhan matkalaukun korvaaminen Ensimmäisessä tapauksessa vakuutuksenottajan kymmenen vuotta vanha matkalaukku meni rikki lennon aikana. Asiakkaan mukaan matkalaukku oli maksanut 650 euroa, mutta vakuutusyhtiö maksoi ikävähennysten jälkeen korvauksia vain viidenneksen eli 130 euroa.





Asiakas koki, että korvaussumman olisi pitänyt olla suurempi, sillä matkalaukku oli vähän käytetty. Fine kuitenkin ratkoi asian vakuutusyhtiön eduksi.

– Ikävähennys saattaa yllättää asiakkaan, kertoo Finen johtava lakimies Tuomas Siirala ohjelmassa.

Yllä olevalla videolla Siirala kertoo, mikä oikeastaan on ikävähennys, miksi se aiheuttaa erimielisyyksiä ja miksi tapauksessa päädyttiin vakuutusyhtiön kannalta suotuisaan ratkaisuun.

Entä miksi vakuutusyhtiö ei korvannut matkalla sairastuneen lomailijan matkan keskeytymistä? Vakuutusyhtiö ei myöskään korvannut asiakkaan matkalla kadonnutta omaisuutta täysimääräisesti. Miksi? Katso yllä olevalta videolta!

