Oikeus tuomitsi matkasellimurhaaja Perttu Pyynösen, 28, toisen vangin törkeästä pahoinpitelystä. Syyttäjä vaatii rangaistusta murhan yrityksestä.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi asiasta ratkaisunsa tänään. Oikeus määräsi Pyynöselle rangaistukseksi kaksi vuotta ja neljä kuukautta ehdotonta vankeutta. Lisäksi tuomittu joutuu maksamaan uhrilleen 9600 euroa kärsimys- ja haittakorvauksia.

Oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että Pyynönen olisi ennalta tiennyt uhrinsa liikkuvan käytävällä. Oikeus ei myöskään löytänyt teolle mitään muuta uhriin liittyvää motiivia kuin että tämä tunsi Pyynösen "vasikoiman" henkilön. Oikeuden mukaan tekoon vaikuttikin eniten Pyynösen mielentila tapahtumahetkellä.

Oikeus katsoi, että epäselväksi jäi myös se, milloin Pyynönen valmisti puukotuksessa käyttämänsä välineen. Pyynösen sellistä löytyneet kirjoitukset osoittivat oikeuden mukaan, että hänellä oli tahtoa tappaa kaikki, ei juuri uhriksi joutunutta vankia.

Oikeuden mukaan mikään ei kuitenkaan todistanut tässä teossa juuri tappotarkoitusta tai ainakin asia jäi tältä osin epäselväksi. Tästä syystä oikeus hylkäsi syytteen murhan yrityksestä tai toissijaisesti tapon yrityksestä.

Pyynönen itse vetosi hätävarjelutilanteeseen, mutta tällaisesta ei oikeuden mukaan ollut kyse. Pyynönen itse aloitti hyökkäyksen.

Puukkoa aamupalalla

Rikos tapahtui kesäkuussa 2025 Riihimäen vankilassa aamupalan ja aamulääkkeiden jakamisen aikaan. Pyynönen hyökkäsi yhtäkkiä ulos sellistään ja käytävällä kävelleen toisen vangin kimppuun takaapäin.

Pyynönen oli rakentanut voimailupyörästä teräaseen teippaamalla siihen lasinsirpaleita. Hän tähtäsi iskunsa uhrin niskan, kaulan ja pään alueelle.

Ennen tekoaan hän oli harjoitellut viiltämistä lasinsirpaleilla omenaan. Sirpaleet hän sai rikkomalla sellissään olleen kahvinkeittimen lasipannun.

Vartijat puuttuivat välittömästi tilanteeseen, niputtivat Pyynösen lattialle ja ryhtyivät antamaan ensiapua vakavasti loukkaantuneelle uhrille.

Pyynönen kiisti murhan yrityksen, hänen mukaansa kyse oli perusmuotoisesta pahoinpitelystä hätävarjelutilanteessa.

0:31