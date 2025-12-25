Matkailijan reppu katosi lomamatkalla, mutta vakuutusyhtiö ei uskonut sitä varastetuksi. Korvauspäätös tuli tällä perusteella.

Jos matkavakuutuksen ottaneen lomailijan ja vakuutusyhtiön välille tulee riitaa korvauspäätöksestä, voi apuun pyytää Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen. FIne on kuin kuluttajariitalautakunta, joka käsittelee vakuutukseen, rahoitukseen ja sijoittamiseen liittyviä asioita.

Viiden jälkeen -ohjelmassa käytiin joulukuun alussa läpi kolme esimerkkiä, joissa Fine on kuitenkin ratkonut riitatilanteet vakuutusyhtiön eduksi.

Asiakkaan kallista omaisuutta katosi matkalla

Eräässä tapauksessa asiakas oli siirtynyt hotellista lentokentälle matkanjärjestäjän lentokenttäkuljetuksella ja huomasi jossain vaiheessa, että hänen reppunsa oli kadonnut. Repussa oli hänen lompakkonsa sekä elektroniikkaa.

Asiakkaan mukaan reppu oli varastettu, ja hän haki korvausta tällä perusteella.

Vakuutusyhtiön mukaan reppu oli kuitenkin joko kadonnut tai unohtunut ja maksoi asiakkaalle vain 150 euron korvauksen. Asiakkaan mukaan korvauksen olisi pitänyt olla isompi, mutta Fine oli toista mieltä.

Yllä olevalla videolla Finen johtava lakimies Tuomas Siirala kertoo, miksi tapauksessa päädyttiin vakuutusyhtiön kannalta suotuisaan ratkaisuun. Entä pitääkö varkaus pystyä todistamaan?

Entä miksi asiakkaan lomalla rikki mennyttä matkalaukkua ei korvattu kokonaan? Tai miksi vakuutusyhtiö ei korvannut matkalla sairastuneen lomailijan matkan keskeytymistä? Katso yllä olevalta videolta!

