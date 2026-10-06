Rajut puuskat riepottelevat Suomea tiistain aikana. Sää on silti laajalti kirkas ja vähäsateinen.

Tuulinen sää on aiheuttanut tiistain puolella sähkökatkoja hieman yli 5 000 kotitaloudessa. Etenkin länsirannikolla myrskypuuskat ovat puhaltaneet jo aamuyöstä asti.

Tuulivaroitukset ovat voimassa koko maassa pohjoista lukuun ottamatta. Pääkaupunkiseudullakin on tiistain edetessä luvassa yli 15 metriin sekunnissa yltävää tuulta.

Koskelan mukaan maan etelä- ja keskiosassa puhaltavat tuulet yltyvät iltapäivää kohti mentäessä ja laantuvat vasta illalla, jolloin tuulivahinkojen riski pienentyy selvästi.

– Iltapäivä on pitkälti poutainen, mutta hyvin tuulinen. Melko lämmintäkin on eli etelärannikolla ollaan 15 asteen vaiheella.

Vaikeista sääoloista huolimatta tiistain sademäärä on jäämässä vähäiseksi. Sää selkenee päivän edetessä lännestä käsin ja hieman kosteampaa keliä on tiedossa ainoastaan Pohjois-Suomessa.

– Sadealue väistyy itään ja sen jälkipuolella puhaltaa sitten hyvinkin puuskainen, jopa myrskyisä länsituuli, maan etelä- ja keskiosassa. Länsiosassa maata voi sisämaassakin esiintyä myrskypuuskia päivän edetessä, kertoo MTV Uutisten meteorologi Joonas Koskela.

Jopa ensilumi tiedossa

Keskiviikkona tuulet voimistuvat pohjoisessa, mutta Etelä- ja Keski-Suomessa päivä on laajalti aurinkoinen. Kilpisjärven tienoilla odotetaan sen sijaan ensimmäisiä lumisateita.

– Siinä voi useampikin sentti tulla lunta torstaiaamuun mennessä, eli saa nähdä onko jopa ensilumi sitten kyseessä tuolla seudulla.

Torstaina lännestä lähestyy seuraava matalapaine sateineen ja sää muuttuu pilviseksi suuressa osassa maata. Lappi pysyy vielä laajalti aurinkoisena ja lämpötiloissa näkyy sitten jo selvää laskusuuntausta eli alle 10 asteeseen jäädään suurimmassa osassa maata.