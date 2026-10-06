Elisa ja MTV sopivat kesällä yhteistyön syventämisestä. Lokakuun alusta alkaen Elisa tarjoaa MTV Katsomo+ -tilauksen Elisa Viihde -palvelun asiakkaille.

Elisa ja MTV sopivat heinäkuussa yhteistyön syventämisestä. Elisa Viihteen asiakkaille ensimmäinen konkreettinen hyöty on se, että jatkossa MTV Katsomo+ sisältyy Elisa Viihteen tilauksiin.

Elisan tavoitteena on tarjota entistä kattavampi viihdekokonaisuus suomalaisille.

”Suomalaisten katselutavat monipuolistuvat ja siirtyvät yhä vahvemmin suoratoistopalveluihin. Haluamme tehdä laadukkaan viihteen löytämisestä mahdollisimman helppoa. MTV Katsomo+ täydentää Elisa Viihteen tarjontaa erinomaisesti, ja asiakkaamme saavat nyt enemmän sisältöä samalla kuukausihinnalla", sanoo Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto.

MTV Katsomo+ tuo Elisa Viihteeseen entistä laajemman ja monipuolisemman tarjonnan viihdeohjelmia, kotimaisia ja kansainvälisiä draama- ja realitysarjoja sekä muita MTV Katsomon suosittuja sisältöjä, kuten uutisia, ajankohtaisohjelmia ja dokumentteja.

– Panostamme MTV:llä sisältöihin ja MTV Katsomon kehittämiseen. Siksi on hienoa, että Elisan asiakkailla on nyt mahdollisuus kuluttaa sisältöjä entistä monipuolisemmin, ja jo nyt laajasti tavoittavat MTV:n sisällöt saavat vieläkin uusia katsojia, kiittelee MTV:n kaupallinen johtaja Markus Illukka tiedotteessa.

MTV Katsomo+ lisätään Elisa Viihteen tilauksille lokakuussa. Uusiin tilauksiin se sisältyy 6. lokakuuta alkaen. Nykyisille asiakkaille muutos tehdään vaiheittain lokakuun aikana.

Tiedotteessa kerrotaan, että ohjeet palvelun käyttöönottoon lähetetään suoraan sähköpostitse asiakkaille, kun sisällöt on lisätty kyseiselle sopimukselle.

Elisa jatkaa entiseen tapaan myös MTV:n kumppanina lineaarikanavien jakelijana.

MTV Katsomo+ -palvelun sisällyttäminen Elisa Viihteeseen syventää osapuolten yhteistyötä entisestään ja tuo asiakkaille aiempaa laajemman sisältökokonaisuuden yhdestä palvelusta.