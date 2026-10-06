Pirjo Vasama saapui Helsingin Kauppatorille odottamaan Espanjan kuninkaallisia jo tuntia ennen h-hetkeä.

Pirjo Vasama ei piilotellut intoaan Presidentinlinnan edustalla. Pian hän näkisi Espanjan kuningas Felipen ja kuningatar Letizian Suomessa. Hän oli paikalla jo aamuyhdeksältä, kun virallinen valtiovierailu alkoi kello 10.

– Paikkahan on aika ahdas, niin jotta pääsee ihan la primera linea (eturiviin), niin on hyvä tulla ajoissa.

Vasama kertoo asuneensa vakituisesti Espanjassa. Nyt hän on Suomessa neljännen lapsenlapsen synnyttyä. Hän rakastaa Espanjassa oloa, mutta toisaalta on iloinen ollessaan tänään Suomessa.

– Tämä päivä on minulle tärkeä sen takia, että 2014 olin Madridissa, myös eturivissä ihailemassa uutta kuningasta ja kuningatarta. Prinsessat olivat silloin aika pieniä ja myös vanha kuningas seisoi vasemmalla puolella siellä Madridissa.

Tiistaiaamuna kymmeneltä Vasaman lisäksi arviolta reilut sata ihmistä oli tullut Helsingin Kauppatorin laidalle ihastelemaan valtiovierailua. Kirkas auringonpaiste ylevöitti tilaisuutta.

"On hoitanut mallikkaasti työnsä"

Pirjo Vasama on seurannut koko elämänsä Espanjan kuninkaallisia ja ollut paljon Espanjassa jo edellisen kuninkaan Francon aikana. Näin ollen kysyimme hänen ajatuksiaan myös vanhasta kuninkaasta, joka on joutunut kaikenlaisiin kiusallisiin tilanteisiin.

Juan Carlos joutui luopumaan kruunustaan vuonna 2014, kun ilmi tulivat maataan vuosikymmeniä hallinneen kuninkaan vakavat hämäräpuuhat.