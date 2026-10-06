Bulgarian pääministeri tuomitsee hyökkäyksen räikeänä loukkauksena kansainvälisiä lakeja kohtaan.

Droonihyökkäyksen kohteeksi joutuneen kauppalaivan miehistö on kateissa. Alus upposi Mustallamerellä Naton jäsenmaa Bulgarian talousalueella lennokki-iskun seurauksena.

Maan pääministeri Rumen Radev on kuvaillut iskua räikeäksi kansainvälisen oikeuden loukkaukseksi.

Ilma- ja merilennokeilla tehdyn hyökkäyksen tekijää ei ole vielä saatu selville tai kerrottu julkisuuteen. Hyökkäys tapahtui noin 112 kilometrin päässä itäisessä Bulgariassa sijaitsevasta Byalan rannikkokaupungista.

Eri lähteiden mukaan kyseessä on ensimmäinen droonihyökkäys Bulgarian talousalueella.

Pääministeri Radev sanoi televioidussa lausunnossaan, että kaksi kauppa-alusta joutui hyökkäyksen kohteeksi.

Toisen, viljaa kuljettaneen aluksen miehistö pelastettiin, ja kaksi ihmistä loukkaantui. Uponnut alus purjehti Togon lipun alla. Sen lastista ole kerrottu julkisuuteen.

Etsinnät ovat käynnissä uponneen aluksen kateissa olevan miehistön löytämiseksi sekä mahdollisten ympäristöuhkien havaitsemiseksi.

Uutistoimisto Reutersin mukaan merenkulun turvallisuuslähde kertoi alustavien arvioiden mukaan, että kyseessä oli todennäköisesti Venäjän hyökkäys.

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